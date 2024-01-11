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В російському Бєлгороді лунають вибухи, — деталі

11 січня 2024 23:21
оновлено: 23:34
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В російському Бєлгороді лунають вибухи, — деталі
Вибух у Бєлгороді. Фото ілюстративне: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В російському Бєлгороді лунають вибухи. Повідомляється, що в регіоні працюють російські засоби ППО.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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В Бєлгороді лунають вибухи

За повідомленням російських місцевих Telegram-каналів, в регіоні "працюють російські війська". 

Джерело: Telegram

Місцева влада в обличчі губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова поки що інцидент не коментувала. 

Нагадаємо, що раніше у російському місті Орел зафіксували ураження місцевої нафтобази. Ще одного удару було завдано по об'єкту паливно-енергетичного комплексу. 

Також не так давно у Свердловській області Росії стався вибух біля залізничних шляхів. Як стало відомо, могла бути пошкоджена залізнична колія, а також нафтобаза "Газпром Нафти", яка була збудована у 2021 році.

російські війська
вибух
Бєлгород
Росія

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