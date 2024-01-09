У РФ поскаржилися на атаку БпЛА на енергетичні об'єкти — що відомо

Вибух після влучання БпЛА у місті Орел. Фото: Telegram "STERNENKO"

У російському місті Орел зафіксували ураження місцевої нафтобази. Сталося це сьогодні, 9 січня.

Про це повідомив український активіст Сергій Стерненко.

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"Місто Орел, невідомий дрон уразив нафтобазу", — підписав Стерненко свій допис.

Скриншот допису з Telegram "STERNENKO"

Також у місті зафіксували влучання невідомого дрону в об'єкт енергетичної інфраструктури.

"Ще один невідомий дрон атакував обʼєкт енергетики у м. Орел",— додав Стерненко.

Скриншот допису з Telegram "STERNENKO"

Що каже місцева влада

Своєю чергою, губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що на територію міста впали два БпЛА на об'єкт паливно-енергетичного комплексу.

Скриншот допису з Telegram "Губернатор Клычков"

"Під час атаки ворожих БпЛА на об'єкти паливно-енергетичного комплексу Орловської області постраждали троє осіб, які отримали шкоду здоров'ю середньої тяжкості. Їм надають необхідну допомогу. Двоє від госпіталізації відмовилися. На місцях події працюють екстрені служби", — додав пізніше Кличков.

Скриншот допису з Telegram "Губернатор Клычков"

Нагадаємо, вчора, 8 січня, у Свердловській області РФ стався вибух біля залізничних шляхів. Як стало відомо, могла бути пошкоджена залізнична колія, а також нафтобаза "Газпром Нафти", яка була збудована у 2021 році.