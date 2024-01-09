У РФ поскаржилися на атаку БпЛА на енергетичні об'єкти — що відомо
У російському місті Орел зафіксували ураження місцевої нафтобази. Сталося це сьогодні, 9 січня.
Про це повідомив український активіст Сергій Стерненко.
Що відомо про атаку БпЛА по місту Орел 9 січня
"Місто Орел, невідомий дрон уразив нафтобазу", — підписав Стерненко свій допис.
Також у місті зафіксували влучання невідомого дрону в об'єкт енергетичної інфраструктури.
"Ще один невідомий дрон атакував обʼєкт енергетики у м. Орел",— додав Стерненко.
Що каже місцева влада
Своєю чергою, губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що на територію міста впали два БпЛА на об'єкт паливно-енергетичного комплексу.
"Під час атаки ворожих БпЛА на об'єкти паливно-енергетичного комплексу Орловської області постраждали троє осіб, які отримали шкоду здоров'ю середньої тяжкості. Їм надають необхідну допомогу. Двоє від госпіталізації відмовилися. На місцях події працюють екстрені служби", — додав пізніше Кличков.
Нагадаємо, вчора, 8 січня, у Свердловській області РФ стався вибух біля залізничних шляхів. Як стало відомо, могла бути пошкоджена залізнична колія, а також нафтобаза "Газпром Нафти", яка була збудована у 2021 році.
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