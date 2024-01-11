В российском Белгороде раздаются взрывы, — детали
В российском Белгороде раздаются взрывы. Сообщается, что в регионе работают российские ПВО.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
В Белгороде раздаются взрывы
По сообщению российских местных Telegram-каналов, в регионе "работают российские войска".
Местные власти в лице губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова пока инцидент не комментировали.
Напомним, что ранее в российском городе Орел зафиксировали поражение местной нефтебазы. Еще один удар был нанесен по объекту топливно-энергетического комплекса.
Также недавно в Свердловской области России произошел взрыв у железнодорожных путей. Как стало известно, могла быть повреждена железнодорожная колея, а также нефтебаза "Газпром Нефти", построенная в 2021 году.
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