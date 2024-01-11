В российском Белгороде раздаются взрывы, — детали

Взрыв в Белгороде. Фото иллюстративное: росСМИ

В российском Белгороде раздаются взрывы. Сообщается, что в регионе работают российские ПВО.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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В Белгороде раздаются взрывы

По сообщению российских местных Telegram-каналов, в регионе "работают российские войска".

Источник: Telegram

Местные власти в лице губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова пока инцидент не комментировали.

Напомним, что ранее в российском городе Орел зафиксировали поражение местной нефтебазы. Еще один удар был нанесен по объекту топливно-энергетического комплекса.

Также недавно в Свердловской области России произошел взрыв у железнодорожных путей. Как стало известно, могла быть повреждена железнодорожная колея, а также нефтебаза "Газпром Нефти", построенная в 2021 году.