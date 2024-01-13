В оккупированном Бердянске раздался мощный взрыв

Взрыв в Бердянске. Фото: Telegram/Иван Федоров

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздались взрывы утром 13 января. В небо поднялся столб дыма.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Взрыв в Бердянске 13 января

"Бердянск — громко. Вся Украина "тревожилась", оккупированные территории решили не отставать. Жители курортного города сообщили о звуках взрывов, после которых в нескольких районах виден дым", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Федорова

В то же время о взрывах сообщила и глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина =.

"В Бердянске раздался взрыв! Жители сообщают о громком звуке ориентировочно в центральной части города! Ожидаем хорошие новости от ВСУ!", — написала она.

Скриншот сообщения Гацилиной

Напомним, что 10 января во временно оккупированном Бердянске на Запорожье произошел один громкий взрыв. При этом воздушная тревога в области не объявлена.

В последнее время местное население Бердянска часто сообщает о взрывах в городе — ВСУ начали активно запускать дроны по позициям оккупантов. Однако россияне тщательно скрывают последствия ударов.