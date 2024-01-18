В ISW пояснили, для чого Росія судить своїх військових

Російський суд. Ілюстративне фото: РИА Новости

Військове командування РФ продовжує і далі засуджувати російських офіцерів у справах, які пов'язані з ударами України. Таким чином вони намагаються, ймовірно, підвищити дисципліну в російській армії.

Про це пише Інститут вивчення війни.

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Зазначається, що 16 січня в Другому Західному окружному військовому суді Москви засудили ексначальника морського управління Росгвардії полковника Сергія Волкова до шести років в'язниці за те, що він начебто постачав неякісні радіолокаційні системи для того, аби захищати міст через Керченську протоку в тимчасово окупованому Криму та газопроводу з Краснодарського краю до півострова від ударів українських БпЛА.

"Суд визнав Волкова винним у "зловживанні службовим становищем з тяжкими наслідками" за участь у корупційній схемі вартістю 400 мільйонів рублів (4,5 мільйона доларів США), пов'язаній із придбанням двох радіолокаційних систем, які, як повідомляється, не могли належним чином захистити від українських безпілотників", — йдеться у повідомленні.

Також ще 6 грудня 2023 року цей суд засудив двох офіцерів ППО РФ за те, що вони не змогли відбити український удар по території Росії.

Крім того, влада РФ затримала командувача 1-ї армії ППО спеціального призначення. Його звинуватили в корупції та хабарництві, швидше за все, за те, що він не запобіг ударам дронів по Москві в липні та серпні 2023 року.

Для чого це військовому командуванню РФ

"Російське військове командування, ймовірно, має намір створити прецедент для всієї російської армії щодо можливого покарання за нездатність захиститися від українських ударів — особливо ударів по важливих цілях — незалежно від того, чи є в цих справах прямі звинувачення в порушенні офіцерами російських правил несення бойового чергування, чи дотичні до них звинувачення пов'язують невиконання офіцерами своїх обов'язків з корупційними схемами", — пояснюють аналітики.

В ISW додали, що командування РФ, можливо, має надію на те, що такі випадки будуть сприяти підвищенню рівня дисципліни серед російських окупантів в Україні, проте сам Інститут не бачить такого ефекту.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кремль посилює заходи цензури, щоб обмежити критику російської війни в Україні напередодні президентських виборів у березні 2024 року. Керівництво РФ хоче змусити замовкнути стурбованих родичів, які незадоволені мобілізацією військових.