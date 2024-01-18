В ISW объяснили, для чего Россия судит своих военных

Российский суд. Иллюстративное фото: РИА Новости

Военное командование РФ продолжает и дальше судить российских офицеров по делам, которые связанные с ударами Украины. Таким образом они пытаются, вероятно, повысить дисциплину в российской армии.

Об этом пишет Институт изучения войны.

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Отмечается, что 16 января во Втором Западном окружном военном суде Москвы приговорили экс-начальника морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова к шести годам тюрьмы за то, что он якобы поставлял некачественные радиолокационные системы для того, чтобы защищать мост через Керченский пролив во временно оккупированном Крыму и газопровода из Краснодарского края на полуостров от ударов украинских БпЛА.

"Суд признал Волкова виновным в "злоупотреблении служебным положением с тяжкими последствиями" за участие в коррупционной схеме стоимостью 400 миллионов рублей (4,5 миллиона долларов США), связанной с приобретением двух радиолокационных систем, которые, как сообщается, не могли должным образом защитить от украинских беспилотников", — говорится в сообщении.

Также еще 6 декабря 2023 года этот суд осудил двух офицеров ПВО РФ за то, что они не смогли отбить украинский удар по территории России.

Кроме того, власти РФ задержали командующего 1-й армией ПВО специального назначения. Его обвинили в коррупции и взяточничестве, скорее всего, за то, что он не предотвратил удары дронов по Москве в июле и августе 2023 года.

Зачем это военному командованию РФ

"Российское военное командование, вероятно, намерено создать прецедент для всей российской армии относительно возможного наказания за неспособность защититься от украинских ударов — особенно ударов по важным целям — независимо от того, есть ли в этих делах прямые обвинения в нарушении офицерами российских правил несения боевого дежурства, или касающиеся их обвинения связывают невыполнение офицерами своих обязанностей с коррупционными схемами", — объясняют аналитики.

В ISW добавили, что командование РФ, возможно, надеется, что такие случаи будут способствовать повышению уровня дисциплины среди российских оккупантов в Украине, однако сам Институт не видит такого эффекта.

Напомним, ранее мы писали, что Кремль ужесточает меры цензуры, чтобы ограничить критику российской войны в Украине накануне президентских выборов в марте 2024 года. Руководство РФ хочет заставить замолчать обеспокоенных родственников, недовольных мобилизацией военных.