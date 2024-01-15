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В ГУР назвали кількість осіб, яких РФ мобілізує щодня

15 січня 2024 13:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В ГУР назвали кількість осіб, яких РФ мобілізує щодня
Російські військові. Фото: Міноборони РФ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росія щодня мобілізує близько 1000-1100 осіб. У росіян є мотивація йти в армію через високу заробітню плату, особливо в кризових регіонах.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна

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Скібіцький розповів, що окупанти поповнюють втрати та формують резервні полки. Щодня РФ мобілізує близько 1000-1100 людей. 

"У росіян є мотивація йти в армію — це заробітна плата, особливо в кризових регіонах, де або низькі зарплати, або взагалі немає робочих місць. Російські військовополонені відверто зізнаються, що пішли в армію, бо там платять, а в нього "іпотека, сім'я і так далі". І цей мотив на сьогодні є основним для тих людей, які добровільно йдуть на мобілізацію, підписують контракти і воюють", — каже він. 

Крім того, представник ГУР розповів про зарплати російських військових. За його словами, у них чітко визначено, що день бойових дій — це плюс вісім тисяч рублів до зарплати. Якщо говорити в абсолютних цифрах, то це приблизно 220-250 тисяч рублів в місяць. Це для тих, хто безпосередньо бере участь у бойових діях на першій лінії зіткнення.

Нагадаємо, що в Інституті вивчення війни розповіли, скільки людей мобілізувала Росія для продовження війни. Офіційно вважається, що вони призвані на строкову службу та охоронятимуть кордон між Україною і Російською Федерацією.

Також ми писали, що в ході продовження прихованої мобілізації російські окупанти формують новий псевдодобровольчий батальйон. У ЦНС зазначили, що батальйон підпорядковується "казацькій бригаді "терек", що не має жодного стосунку до козаків.

росіяни
військові
Мобілізація в росії
війна в Україні
ГУР

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