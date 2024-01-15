В ГУР назвали количество людей, которых РФ мобилизует ежедневно

Российские военные. Фото: Минобороны РФ

Россия ежедневно мобилизует около 1000–1100 человек. У россиян есть мотивация идти в армию из-за высокой заработной платы, особенно в кризисных регионах.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

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Скибицкий рассказал, что оккупанты восполняют потери и формируют резервные полки. Ежедневно РФ мобилизует около 1000–1100 человек.

"У россиян есть мотивация идти в армию — это заработная плата, особенно в кризисных регионах, где либо низкие зарплаты, либо вообще нет рабочих мест. Российские военнопленные откровенно признаются, что ушли в армию, потому что там платят, а у него" ипотека, семь и так далее". И этот мотив на сегодня является основным для тех людей, которые добровольно идут на мобилизацию, подписывают контракты и воюют", — говорит он.

Кроме того, представитель ГУР рассказал о зарплатах российских военных. По его словам, у них четко определено, что день боевых действий — это плюс восемь тысяч рублей к зарплате. Если говорить в абсолютных цифрах, то это примерно 220–250 тысяч рублей в месяц. Это для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях первой линии столкновения.

Напомним, что в Институте изучения войны рассказали, сколько людей мобилизовала Россия для продолжения войны. Официально считается, что они призваны на срочную службу и охранять границу между Украиной и Российской Федерацией.

Также мы писали, что в ходе продолжения скрытой мобилизации российские оккупанты формируют новый псевдодобровольческий батальон. В ЦНС отметили, что батальон подчиняется "говорящей бригаде "терек", не имеющей никакого отношения к казакам.