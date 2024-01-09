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У ЗСУ заявили про новий пріоритет окупантів на Бахмутському напрямку

9 січня 2024 14:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У ЗСУ заявили про новий пріоритет окупантів на Бахмутському напрямку
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У російських окупантів з'явився новий пріоритет на Бахмутському напрямку. Йдеться про село Іванівське.

Про це повідомив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков.

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"Вони намагаються повернути Кліщіївку, Андріївку. Їх вони контратакують з різних напрямків. Якщо брати північний фланг, то тут вони зосередили свою увагу на напрямку Богданівка, Хромове і у них з’явився ще один пріоритет, до виборів Путіна — це Іванівське", — розповів Калашніков.

Він наголосив, що пріоритет російських окупантів поставило командування повітряно-десантних сил. Внаслідок цього на напрямок кинули всю 11 десантно-штурмову бригаду, яка була на відновленні.

"Вони хочуть показати Путіну, що їхня десантура може здобувати перемогу", — додав офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича.

Нагадаємо, українські снайпери продовжують вдало ліквідовувати російського ворога. Зокрема, низку вдалих операцій вдалося провести під Бахмутом навесні 2023 року.

Також ми писали, що російські окупанти намагаються наступати на північний схід від Бахмута. За словами українського військового керівництва, на цій ділянці фронту тривають інтенсивні бої, водночас наші військові мають успіх у західній частині Запорізької області.

Додамо, на Бахмутському напрямку ворог випробовує на міцність оборону українських сил. На цій ділянці фронту росіяни планують і надалі продовжувати наступально-штурмові дії.

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