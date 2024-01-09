В Bild рассказали, во что обходятся россиянам наступательные действия этой зимой

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Три месяца жестоких наступлений, которые проводят россияне на позиции Вооруженных сил Украины, не преуспевают. Кроме того, бои в Донецкой и Харьковской областях стоят захватчикам тысячи жизней их бойцов.

Об этом рассказывает Bild.

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Потери россиян в Украине

Военный репортер Bild Юлиан Репке проанализировал текущую военную ситуацию в Украине, особенно в районах Харькова и Донецка. Там россияне начали зимнее наступление. Россия пытается взять город Авдеевка, а также завоевать город Купянск, но они застряли в маленькой деревне Синьковка.

"Этот небольшой городок был ареной российских атак в течение месяцев", — сказал Репке.

Аналитик добавил, что россияне пытаются прорвать украинскую линию обороны с помощью танковых рот, но постоянно встречают минные поля. Это приводит к тяжелым потерям среди бронированной техники.

Бои под Авдеевкой

Такая же сложная ситуация для русских войск сложилась под Авдеевкой. По словам Юлиана Репке, попытка окружить украинцев в этом районе провалилась.

"Хотя россияне потеряли 300 бронемашин и около 3000 бойцов, они не добились никакого прогресса и застряли в своих фронтальных атаках", — отметил он.

Эксперт отметил, что в настоящее время оба зимних наступления армии РФ были "полностью неудачными". Репке оценивает общие потери с российской стороны в 3000-4000 человек.

Действия Вооруженных сил Украины

По мнению Репке, Украина разумно и в соответствии с ситуацией подготовилась защищаться от российских нападений.

Впрочем, остается открытым вопрос, как долго ВСУ смогут поддерживать оборонные усилия.

Ранее мы сообщали, что на Купянском направлении Харьковщины российские оккупанты возобновили штурмовые действия. Утром 9 января Силы обороны отражали попытку врага захватить населенный пункт Синьковка.