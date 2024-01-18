В Бєлгороді лунає повітряна тривога — росіяни скаржаться на ракетну небезпеку

Сильні вибухи в місті вночі. Ілюстративне фото: SVTV.NEWS

Повітряна тривога лунає зранку, 18 січня, в російському Бєлгороді. Місцева влада попереджає росіян про ракетну небезпеку.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Повітряна тривога в Бєлгороді 18 січня

Зазначається, що в Бєлгороді, окрім повітряної тривоги, лунали вибухи. За попередньою інформацією, нібито над містом працює ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "БелПлюс"

Місцевий гауляйтер В'ячеслав Гладков підтвердив сповіщення в Бєлгороді про ракетну небезпеку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова

Нагадаємо, що сильні вибухи гриміли у російському Бєлгороді 17 січня. Жителів попередили про ракетну небезпеку. За словами місцевого гауляйтера Гладкова, працювала ППО.

Також ми повідомляли про вибухи в Бєлгороді 11 січня. Відомо про наслідки атаки на російське місто.