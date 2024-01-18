В Бєлгороді лунає повітряна тривога — росіяни скаржаться на ракетну небезпеку
Повітряна тривога лунає зранку, 18 січня, в російському Бєлгороді. Місцева влада попереджає росіян про ракетну небезпеку.
Про це повідомляють росЗМІ.
Повітряна тривога в Бєлгороді 18 січня
Зазначається, що в Бєлгороді, окрім повітряної тривоги, лунали вибухи. За попередньою інформацією, нібито над містом працює ППО.
Місцевий гауляйтер В'ячеслав Гладков підтвердив сповіщення в Бєлгороді про ракетну небезпеку.
Нагадаємо, що сильні вибухи гриміли у російському Бєлгороді 17 січня. Жителів попередили про ракетну небезпеку. За словами місцевого гауляйтера Гладкова, працювала ППО.
Також ми повідомляли про вибухи в Бєлгороді 11 січня. Відомо про наслідки атаки на російське місто.
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