В Белгороде раздается воздушная тревога — россияне жалуются на ракетную опасность
Воздушная тревога раздается утром, 18 января, в российском Белгороде. Местные власти предупреждают россиян о ракетной опасности.
Об этом сообщают РосСМИ.
Воздушная тревога в Белгороде 18 января
Отмечается, что в Белгороде, кроме воздушной тревоги, раздавались взрывы. По предварительной информации, якобы над городом работает ПВО.
Местный гауляйтер Вячеслав Гладков подтвердил уведомление в Белгороде о ракетной опасности.
Напомним, что сильные взрывы гремели в российском Белгороде 17 января. Жителей предупредили о ракетной опасности. По словам местного гауляйтера Гладкова, работала ПВО.
Также мы сообщали о взрывах в Белгороде 11 января. Известно о последствиях атаки на российский город.
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