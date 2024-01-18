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В Белгороде раздается воздушная тревога — россияне жалуются на ракетную опасность

18 января 2024 06:02
обновлено: 06:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Белгороде раздается воздушная тревога — россияне жалуются на ракетную опасность
Сильные взрывы в городе ночью. Иллюстративное фото: SVTV.NEWS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога раздается утром, 18 января, в российском Белгороде. Местные власти предупреждают россиян о ракетной опасности.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Воздушная тревога в Белгороде 18 января

Отмечается, что в Белгороде, кроме воздушной тревоги, раздавались взрывы. По предварительной информации, якобы над городом работает ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "БелПлюс"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "БелПлюс"

Местный гауляйтер Вячеслав Гладков подтвердил уведомление в Белгороде о ракетной опасности.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Напомним, что сильные взрывы гремели в российском Белгороде 17 января. Жителей предупредили о ракетной опасности. По словам местного гауляйтера Гладкова, работала ПВО.

Также мы сообщали о взрывах в Белгороде 11 января. Известно о последствиях атаки на российский город.

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