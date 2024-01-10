В ISW розповіли, що роблять "вагнерівці" у Білорусі

Боєць ПВК "Вагнер". Фото: kanaldom.tv

Бійці ПВК "Вагнер" навчають у Білорусі загони спеціального призначення та навіть курсантів на місячних і тритижневих курсах. РФ посилює військову присутність в країні.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики розповіли, що у грудні 2023 року "вагнерівці" продовжували навчати білоруські сили. Незалежна білоруська моніторингова група Hajun Project 1 січня повідомила, що невизначена кількість особового складу "Вагнера" навчала особовий склад "Торнадо", "Шторму" і "Тайфуна", загони спеціального призначення і особовий склад 51-ї білоруської артилерійської бригади.

Повідомляється, що бійці "Вагнера" також навчають курсантів на місячних і тритижневих курсах на факультеті внутрішніх військ Білоруської військової академії.

"Проєкт Hajun повідомив, що супутникові зображення показують, що кількість військової техніки в таборі "Вагнера" в Целі, Осиповичі, Могильовська область, зменшилася на 30% у листопаді та грудні 2023 року, і оцінив, що "вагнерівці" могли вивезти техніку назад до Росії або передати її регулярним російським військовим", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Володимир Путін створив посилену службу охорони Москви. Британська розвідка пояснила, що це своєрідна готовність до повторного подібного повстанню військ групи "Вагнер".

Також ми писали, що вбивство Євгена Пригожина організував близький друг Володимира Путіна — секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев. Він попереджав Путіна про небезпеку Пригожина ще за рік до вбивства.

Крім того, підконтрольний Міністерству оборони Росії "Африканський корпус" оголосив початок рекрутингової кампанії. В основному до лав новоствореного військового формування вербують колишніх співробітників групи "Вагнера".