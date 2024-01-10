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В "Азове" ответили, стоит ли перенести войну на территорию России

10 января 2024 09:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В "Азове" ответили, стоит ли перенести войну на территорию России
Начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич с позывным "Тавр". Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич с позывным "Тавр" ответил, стоит ли перенести войну на территорию России. По его словам, нужно делать превентивные удары.

Об этом Богдан Кротевич сказал в интервью Дмитрию Гордону.

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Перенос войны на территорию РФ

"Богдан, вы знаете о чем я думаю в последнее время. Я думаю о том, что на фронте победить Россию очень трудно, возможно и невозможно, но, на мой взгляд, возможно победить Россию, когда мы перенесем войну на территорию России, когда будут раздаваться мощные взрывы в российских городах. Я не говорю о расправе над простыми гражданами России, я говорю о том, что нужно наносить мощные удары по инфраструктуре военной, по другой инфраструктуре, то есть делать с Россией то, что она пытается делать с нашими городами. Как вы считаете, возможно ли победить Россию на поле боя и стоит ли перенести войну на территорию России?" — спросил Гордон.

Начальник штаба "Азова" считает, что нужно делать превентивные удары. Он отметил, что сейчас игнорируется тема, что "вагнеровцев" отправили готовить белорусские войска. По словам Кротевича, его это волнует. Эта тема распространяется в российских пабликах, а в инфопространстве Украины ее очень мало.

"Меня волнует вопрос вступления в войну белорусских военнослужащих", — подчеркнул Кротевич.

Он считает, что это возможно. Военный также добавил, что его волнует возможное повторное наступление РФ на направление Сум и Киева с территории Беларуси.

Напомним, бойцы ЧВК "Вагнер" обучают в Беларуси отряды специального назначения и даже курсантов на месячных и трехнедельных курсах. РФ усугубляет военное присутствие в стране.

Также мы писали, что в России снова призывают к широкомасштабной наступательной операции в Харьковской области, чтобы создать "буферную зону". Враг говорит об этом несмотря на вероятную неспособность захватчиков провести операцию в ближайшей перспективе.

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