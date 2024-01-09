Умеров и Залужный посетили позиции ВСУ в районе Купянска — детали

Валерий Залужный, Рустем Умеров, Сергей Шаптала, Александр Сырский и другие военные. Фото: Рустем Умеров

Министр обороны Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины генералом Валерием Залужным и начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой побывали на позициях Сил обороны в районе Купянска. Там они встретились с командующим ОСУВ Хортица Александром Сырским и обсудили ситуацию на фронте.

Об этом сообщил Рустем Умеров.

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По данным Умерова, генерал-полковник Сырский рассказал главам ведомств о ситуации на передовой, в частности, вокруг Купянска. На этой позиции фронта украинские бойцы успешно отбивают постоянные штурмовые действия оккупантов. Как пишет министр обороны, у захватчиков нет достижений в районе Купянска.

Валерий Залужный, Рустем Умеров, Сергей Шаптала, Александр Сырский и другие военные. Фото: Рустем Умеров

"Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущие вызовы. Решения будут приняты в ближайшее время — врагу не понравится", — отметил Умеров.

Скриншот поста Умерова

Напомним, бойцам ВСУ удалось взять в плен 30 российских солдат на Таврическом направлении. Также украинские воины уничтожили 21 единицу военной техники противника.

Ранее мы писали, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские оккупанты продолжают вести активные наступательные действия в Купянском лесу. Враг пытается прорвать оборону украинских военных, однако Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал захватчиков.