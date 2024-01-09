Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сейчас arrow Умеров и Залужный посетили позиции ВСУ в районе Купянска — детали arrow

Умеров и Залужный посетили позиции ВСУ в районе Купянска — детали

9 января 2024 19:37
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Умеров и Залужный посетили позиции ВСУ в районе Купянска — детали
Валерий Залужный, Рустем Умеров, Сергей Шаптала, Александр Сырский и другие военные. Фото: Рустем Умеров
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Министр обороны Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины генералом Валерием Залужным и начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой побывали на позициях Сил обороны в районе Купянска. Там они встретились с командующим ОСУВ Хортица Александром Сырским и обсудили ситуацию на фронте.

Об этом сообщил Рустем Умеров.

Читайте также:

Встреча представителей Минобороны, Генштаба и военного командования под Купянском

По данным Умерова, генерал-полковник Сырский рассказал главам ведомств о ситуации на передовой, в частности, вокруг Купянска. На этой позиции фронта украинские бойцы успешно отбивают постоянные штурмовые действия оккупантов. Как пишет министр обороны, у захватчиков нет достижений в районе Купянска.

Валерий Залужный, Рустем Умеров, Сергей Шаптала, Александр Сырский и другие военные
Валерий Залужный, Рустем Умеров, Сергей Шаптала, Александр Сырский и другие военные. Фото: Рустем Умеров

"Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущие вызовы. Решения будут приняты в ближайшее время — врагу не понравится", — отметил Умеров.

Скриншот сообщения Умерова
Скриншот поста Умерова

Напомним, бойцам ВСУ удалось взять в плен 30 российских солдат на Таврическом направлении. Также украинские воины уничтожили 21 единицу военной техники противника.

Ранее мы писали, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские оккупанты продолжают вести активные наступательные действия в Купянском лесу. Враг пытается прорвать оборону украинских военных, однако Силам обороны удается уничтожать наступательный потенциал захватчиков.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме