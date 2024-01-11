Украинский разведчик. Фото: ООС

Украинская разведка получила секретные данные о военных разработках России. Так, было получено 100 гигабайт конфиденциальных данных с ООО "Специальный технологический центр" (СТЦ), российской организации, подвергшейся санкциям с 2016 года.

Об этом сообщает представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Сообщается, что российское предприятие занимается производством военной техники, в том числе БПЛА "Орлан" и другого оборудования, используемого российской армией в конфликте с Украиной.

Информация, переданная Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, включает в себя документы по 194 наименованиям, включая чертежи, технические задания, патенты и программное обеспечение. Эти данные, оцениваемые примерно в 1,5 миллиарда долларов, уже используются для укрепления обороны Украины и ослабления агрессора.

В сообщении указывается, что успех в добыче этих данных был достигнут благодаря сотрудничеству с патриотическими элементами гражданского и медиа сообществ. Этот прорыв нанес серьезный удар по московским террористическим усилиям.

"Это существенный удар по террористической Москве: указанный архив уже используется в целях укрепления обороноспособности Украины и ослабления государства-агрессора", — говорит представитель ГУР Андрей Юсов.

Напомним, что разведывательная служба Великобритании провела анализ влияния нынешних погодных условий в Украине на ход военных действий, подчеркнув трудности, с которыми сталкиваются как украинские войска, так и российские захватчики из-за непогоды. Сейчас в Украине холодно, а уже скоро ожидается потепление, но это не отменяет того, что земля остается холодной.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пауза в войне с Россией только поможет врагу. Россияне смогут накопить силы и оружие, чтобы повторить вторжение через несколько лет.