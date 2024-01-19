Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Україна шукає посередників для звільнення бійців "Азовсталі" — вечірнє звернення Зеленського arrow

Україна шукає посередників для звільнення бійців "Азовсталі" — вечірнє звернення Зеленського

19 січня 2024 20:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Україна шукає посередників для звільнення бійців "Азовсталі" — вечірнє звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Україна активно шукає способи ведення переговорів щодо обміну полоненими з Росією. При цьому особлива увага приділяється звільненню захисників "Азовсталі".

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Читайте також:

Пошук посередників для звільнення полонених бійців "Азовсталі"

Зеленський нагадав про свою нещодавню телефонну розмову з шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нахайяном, президентом ОАЕ, під час якої він висловив подяку за допомогу ОАЕ у звільненні українських військовополонених.

"Така наша робота жодного дня не переривається ми завжди шукаємо шляхи, завжди шукаємо ефективне посередництво. І це стосується всіх наших полонених і воїнів, і цивільних, і захисників "Азовсталі", і всіх інших українських військових, захисників", — наголосив український лідер.

Зеленський підкреслив, що процес обміну полоненими дуже складний і вимагає особливої чуйності, але мета України залишається незмінною: домогтися звільнення всіх українців, які перебувають у російському полоні.

Нагадаємо, що український прикордонник Олексій Білоусов провів у полоні майже два роки. Під час останнього обміну він повернувся додому і був вражений, як окупанти мріють про Радянський Союз.

Крім того, представник прес-служби ГУР МО Андрій Юсов розповів, що Росія утримує три тисячі громадянських українців у полоні. Керівництво держави працює над поверненням громадян до України та очікує на позитивний результат.

Володимир Зеленський
Маріуполь
Україна
політики
полонені
Азовсталь
полк "Азов"
президент
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі