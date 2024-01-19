Україна шукає посередників для звільнення бійців "Азовсталі" — вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Україна активно шукає способи ведення переговорів щодо обміну полоненими з Росією. При цьому особлива увага приділяється звільненню захисників "Азовсталі".

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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Зеленський нагадав про свою нещодавню телефонну розмову з шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нахайяном, президентом ОАЕ, під час якої він висловив подяку за допомогу ОАЕ у звільненні українських військовополонених.

"Така наша робота жодного дня не переривається — ми завжди шукаємо шляхи, завжди шукаємо ефективне посередництво. І це стосується всіх наших полонених — і воїнів, і цивільних, і захисників "Азовсталі", і всіх інших українських військових, захисників", — наголосив український лідер.

Зеленський підкреслив, що процес обміну полоненими дуже складний і вимагає особливої чуйності, але мета України залишається незмінною: домогтися звільнення всіх українців, які перебувають у російському полоні.

Нагадаємо, що український прикордонник Олексій Білоусов провів у полоні майже два роки. Під час останнього обміну він повернувся додому і був вражений, як окупанти мріють про Радянський Союз.

Крім того, представник прес-служби ГУР МО Андрій Юсов розповів, що Росія утримує три тисячі громадянських українців у полоні. Керівництво держави працює над поверненням громадян до України та очікує на позитивний результат.