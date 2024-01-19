Украина ищет посредников для освобождения бойцов "Азовстали" — вечернее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Украина активно ищет способы ведения переговоров об обмене пленными с Россией. При этом особое внимание уделяется освобождению защитников "Азовстали".

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

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Зеленский напомнил о своем недавнем телефонном разговоре с шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном, президентом ОАЭ, во время которого он выразил благодарность за помощь ОАЭ в освобождении украинских военнопленных.

"Такая наша работа ни дня не прерывается — мы всегда ищем пути, всегда ищем эффективное посредничество. И это касается всех наших пленных — и воинов, и гражданских, и защитников "Азовстали", и всех других наших украинских военных, защитников", — отметил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что процесс обмена пленными очень сложен и требует особой чуткости, но цель Украины остается неизменной: добиться освобождения всех украинцев, находящихся в российском плену.

Напомним, что украинский пограничник Алексей Белоусов провел в плену почти два года. Во время крайнего обмена он вернулся домой и был поражен, как оккупанты мечтают о Советском Союзе.

Кроме того, представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что Россия содержит три тысячи гражданских украинцев в плену. Руководство государства работает над возвращением граждан в Украину и ожидает положительного результата.