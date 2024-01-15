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Почти два года в плену — история украинского пограничника

15 января 2024 09:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Почти два года в плену — история украинского пограничника
Возвращение украинских военных из плена. Фото: t.me/Koord_shtab
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинский пограничник Алексей Белоусов провел в плену почти два года. Во время крайнего обмена он вернулся домой и был поражен, как оккупанты мечтают о Советском Союзе.

Историю военного рассказали в Госпограничной службе.

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История украинского пограничника

"Пограничник Алексей Белоусов провел в российском плену почти два года. Защитник принимал участие в ожесточенных боях за Мариуполь, где и попал во враждебную неволю. Недавно во время крайнего обмена Алексей вернулся на родную землю", — говорится в сообщении.

Сам военный рассказывает, когда вышел из "Азовстали" и вместе со своими собратьями наткнулся на россиян, которые говорили сдаться в плен, но он сбежал. Однако незадолго его заметил патруль "ДНР" и задержал.

"Они считают нас зомбированными, а я считаю их. Они никакого представления не имеют как мы живем в Украине. Мы знали их зарплату с разговоров и это мизер. В камере сидели люди, которые ездят на джипах, имели прекрасные дома, путешествовали по миру, а они рассказывают, как все плохо в Украине и Советском Союзе было лучше. Они больные люди", — говорится в сообщении.

Алексей тоже поделился историей, как он уже ехал на обмен. Сначала он думал, что их снова перевезут в другую тюрьму, но уже по дороге увидел, что едет домой.

"Когда пересекли российскую границу и ехали по Харьковской области, то меня очень поразило, что люди стояли на нашем пути и приветствовали нас. Это было очень... Очень задело", — делится эмоциями пограничник.

Военный отметил, что свобода это внутри. Можно быть в плену, но быть свободным.

Напомним, 3 января, в Украину вернулись более 200 воинов и гражданских. Все они находились в русском плену.

Также мы писали, что фотографии освобожденных из плена людей обнародовал Президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что Россия содержит три тысячи гражданских украинцев в плену. Руководство государства работает над возвращением граждан в Украину и ожидает положительного результата.

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военные
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война в Украине

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