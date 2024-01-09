Авіаудар по Рубіжному — окупанти досі не знешкодили бомбу на Луганщині

Російська авіабомба. Фото: facebook.com/MNSZ

Російські окупанти досі не знешкодили авіаційний снаряд, що впав з російського літака вчора зранку на житлову забудову в Рубіжному Луганської області. Декілька районів міста перекриті. Людей виселяють із навколишніх кварталів.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

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Лисогор розповів, що піротехніки окупантів відмовилися працювати у 17-градусний мороз, тому авіабомба, яка впала з російського літака вчора зранку на житлову забудову в Рубіжному, досі не знешкоджена.

За його словами, декілька районів міста перекриті, а людей виселяють із навколишніх кварталів. Попри те покинути Рубіжне не можна, оскільки в'їзд та виїзд звідти закрили.

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"У будинках, які мали світло, газ і воду, на три доби відключили централізовану подачу ресурсів через загрозу поширення вибуху. Містяни мерзнуть і чекають, яку долю їм оберуть росіяни", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 січня російські загарбники скинули авіабомбу на тимчасово окуповане місто Рубіжне Луганської області. Ворог заявив про позаштатне сходження авіаційного боєприпасу "ФАБ-250".

Також відомо, що сьогодні, 9 січня, на Харківщині росіяни скинули керовану авіабомбу поблизу бригади енергетиків. Фахівці якраз їхали оглядати пошкоджені лінії у Слобожанському районі внаслідок нічних обстрілів.