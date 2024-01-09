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Авіаудар по Рубіжному — окупанти досі не знешкодили бомбу на Луганщині

9 січня 2024 13:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Авіаудар по Рубіжному — окупанти досі не знешкодили бомбу на Луганщині
Російська авіабомба. Фото: facebook.com/MNSZ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти досі не знешкодили авіаційний снаряд, що впав з російського літака вчора зранку на житлову забудову в Рубіжному Луганської області. Декілька районів міста перекриті. Людей виселяють із навколишніх кварталів.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор. 

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Лисогор розповів, що піротехніки окупантів відмовилися працювати у 17-градусний мороз, тому авіабомба, яка впала з російського літака вчора зранку на житлову забудову в Рубіжному, досі не знешкоджена.

За його словами, декілька районів міста перекриті, а людей виселяють із навколишніх кварталів. Попри те покинути Рубіжне не можна, оскільки в'їзд та виїзд звідти закрили. 

Не діють для виїзду навіть спеціальні, підписані окупаційною владою, перепустки. Люди вже другу добу живуть у небезпеці

"У будинках, які мали світло, газ і воду, на три доби відключили централізовану подачу ресурсів через загрозу поширення вибуху. Містяни мерзнуть і чекають, яку долю їм оберуть росіяни", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, 8 січня російські загарбники скинули авіабомбу на тимчасово окуповане місто Рубіжне Луганської області. Ворог заявив про позаштатне сходження авіаційного боєприпасу "ФАБ-250".

Також відомо, що сьогодні, 9 січня, на Харківщині росіяни скинули керовану авіабомбу поблизу бригади енергетиків. Фахівці якраз їхали оглядати пошкоджені лінії у Слобожанському районі внаслідок нічних обстрілів. 

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