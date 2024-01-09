В ВСУ заявили о новом приоритете оккупантов на Бахмутском направлении

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

У российских оккупантов появился новый приоритет на Бахмутском направлении. Речь идет о селе Ивановское.

Об этом сообщил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников.

Читайте также:

Новый приоритет оккупантов под Бахмутом

"Они пытаются вернуть Клещеевку, Андреевку. Их они контратакуют с разных направлений. Если брать северный фланг, то здесь они сосредоточили свое внимание на направлении Богдановка, Хромовое и у них появился еще один приоритет, до выборов Путина — это Ивановское", — рассказал Калашников.

Он отметил, что приоритет российских оккупантов поставило командование воздушно-десантных сил. Вследствие этого на направление бросили всю 11 десантно-штурмовую бригаду, которая была на восстановлении.

"Они хотят показать Путину, что их десантура может одерживать победу", — добавил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады им. Роман Дашкевич.

Напомним, украинские снайперы продолжают успешно ликвидировать российского врага. В частности, ряд удачных операций удалось провести под Бахмутом весной 2023 года.

Также мы писали, что российские оккупанты пытаются наступать к северо-востоку от Бахмута. По словам украинского военного руководства, на этом участке фронта продолжаются интенсивные бои, в то же время наши военные добились успеха в западной части Запорожской области.

Добавим, на Бахмутском направлении враг испытывает на крепость оборону украинских сил. На этом участке фронта россияне планируют и дальше продолжать наступательно-штурмовые действия.