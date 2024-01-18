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У США поставили під сумнів досягнення та переваги Росії у повітрі

18 січня 2024 15:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У США поставили під сумнів досягнення та переваги Росії у повітрі
Екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Ходжес. Фото: USEMBASSY.GOV
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Ходжес заявив, що Росії не вдалося досягти переваги у повітрі. Про це свідчить нещодавнє збиття Повітряними силами України російських літаків.

Про це пише Голос Америки.

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За словами Ходжеса, ук раїнські Сили повітряної оборони продемонстрували неабиякий талант, збивши кілька днів тому російські літаки А-50 та Іл-22м. 

"Росії досі не вдалося досягти переваги в повітрі. Навіть за 10 років війни з величезними перевагами вони не змогли отримати перевагу в повітрі ні над Україною, ні над будь-якою з окупованих територій. Це неймовірний провал російських ВПС", — сказав він.

Американський генерал вважає, що українцям вдається робити більше, ніж будь-хто коли-небудь вважав можливим, за допомогою західного озброєння.

Н а думку Ходжеса, втрата цих літаків є значними збитками для Росії, "оскільки це ще більше ускладнює координацію дій російських ВПС щодо виявлення української ППО". 

"Знаєте, що обміняти одну ракету Patriot на літак А-50 — це дуже хороший обмін, лише одну ракету Patriot", — додав він.

Нагадаємо, що Повітряні сили ЗС України 15 січня підтвердили знищення двох літаків ВС РФ над Азовським морем.

За словами начальниці об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталі Гуменюк, відтоді ворог не припиняє розвідувальну діяльність з допомогою дронів та тактичної авіації.

    

США
ППО
війна в Україні
Росія

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