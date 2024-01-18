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В США подвергли сомнению достижения и преимущества России в воздухе

18 января 2024 15:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В США подвергли сомнению достижения и преимущества России в воздухе
Экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес. Фото: USEMBASSY.GOV
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что России не удалось достичь преимущества в воздухе. Об этом свидетельствует недавнее сбитие воздушными силами Украины российских самолетов.

Об этом пишет Голос Америки.

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РФ не имеет преимущества в воздухе

По словам Ходжеса, украинские Силы воздушной обороны продемонстрировали незаурядный талант, сбив несколько дней назад российские самолеты А-50 и Ил-22М.  

"России до сих пор не удалось достичь преимущества в воздухе. Даже за 10 лет войны с огромными преимуществами они не смогли получить преимущество в воздухе ни над Украиной, ни любой из оккупированных территорий. Это невероятный провал российских ВВС", — сказал он.

Американский генерал считает, что украинцам удается делать больше, чем кто-либо считал возможным, с помощью западного вооружения.

По мнению Ходжеса, потеря этих самолетов является значительным ущербом для России, "поскольку это еще больше усложняет координацию действий российских ВВС по выявлению украинской ПВО".

"Знаете, что обменять одну ракету Patriot на самолет А-50 — это очень хороший обмен, только одну ракету Patriot", — добавил он.

Напомним, что Воздушные силы ВС Украины 15 января подтвердили уничтожение двух самолетов ВС РФ над Азовским морем.

По словам начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталии Гуменюк, с тех пор враг не прекращает разведывательную деятельность с помощью дронов и тактической авиации.

   

США
ПВО
война в Украине
Россия

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