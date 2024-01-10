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У розвідці Британії розповіли, чому РФ скидає бомби на окуповані міста

10 січня 2024 14:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У розвідці Британії розповіли, чому РФ скидає бомби на окуповані міста
Російський військовий літак. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Минулого тижня авіація російських окупантів двічі випустила боєприпаси по власних позиціях та тимчасово захоплених містах України. Ворог зіткнувся з проблемами від недостатньої підготовки своїх льотчиків.

Про це повідомляє британська розвідка.

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Росіяни визнали, що 2 січня один із їхніх літаків випустив боєприпас, що зруйнував дев'ять житлових будинків у Петропавлівці у Воронезькій області.

До того ж 8 січня ворог скинув некерований боєприпас "ФАБ-250" над окупованим містом Рубіжне Луганської області. Ватажок так званої "ЛНР" зазначив, що мешканців найближчих будинків оперативно евакуювали. Їм запропонували розміститися в пункті тимчасового розміщення.

Аналітики зазначають, що обидва випадки сталися під час бойових вильотів російських літаків.

У розвідці нагадали, що раніше, 20 квітня 2023 року, російський літак Су-34 також здійснив "аномальне" скидання авіаційних боєприпасів над Бєлгородом.

"Схильність Росії до інцидентів з боєприпасами, що досі триває, ймовірно, посилюється недостатньою підготовкою і втомою екіпажу, що призводить до поганого виконання тактичних дій під час місій", — йдеться у повідомленні.

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Допис британської розвідки. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Нагадаємо, російська ракета, що прямувала до України, вдарила по селу Петропавлівка Воронезької області Росії. Місцева жителька розповіла, що внаслідок падіння ракети одна з вулиць села перетворилася на руїни.

Також ми писали, що російські окупанти досі не знешкодили авіаційний снаряд, що впав з російського літака на житлову забудову в Рубіжному Луганської області. Декілька районів міста перекриті. Людей виселяють із навколишніх кварталів.

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