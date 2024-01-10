В разведке Британии рассказали, почему РФ сбрасывает бомбы на оккупированные города

Российский военный самолет. Фото: росСМИ

На минувшей неделе авиация российских оккупантов дважды выпустила боеприпасы по собственным позициям и временно захваченным городам Украины. Враг столкнулся с проблемами от недостаточной подготовки своих летчиков.

Об этом сообщает британская разведка.

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Россияне признали, что 2 января один из их самолетов выпустил боеприпас, разрушивший девять жилых домов в Петропавловке в Воронежской области.

К тому же 8 января враг сбросил неуправляемый боеприпас "ФАБ-250" над оккупированным городом Рубежное Луганской области. Главарь так называемой "ЛНР" отметил, что жителей ближайших домов оперативно эвакуировали. Им предложили разместиться в пункте временного размещения.

Аналитики отмечают, что оба случая произошли во время боевых вылетов российских самолетов.

В разведке напомнили, что ранее, 20 апреля 2023 года, российский самолет Су-34 также совершил "аномальный" сброс авиационных боеприпасов над Белгородом.

"Склонность России к инцидентам с боеприпасами, что до сих пор продолжается, вероятно, усиливается недостаточной подготовкой и усталостью экипажа, что приводит к плохому выполнению тактических действий во время миссий", — говорится в сообщении.

Пост британской разведки. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Напомним, российская ракета, направлявшаяся в Украину, ударила по селу Петропавловка Воронежской области России. Местная жительница рассказала, что в результате падения ракеты одна из улиц села превратилась в руины.

Также мы писали, что российские оккупанты до сих пор не обезвредили упавший с российского самолета авиационный снаряд на жилую застройку в Рубежном Луганской области. Несколько районов города перекрыты. Людей выселяют из окрестных кварталов.