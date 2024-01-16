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У Нацгвардії назвали найгарячіші точки на фронті

16 січня 2024 16:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Нацгвардії назвали найгарячіші точки на фронті
Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Спікер Нацгвардії України Руслан Музичук назвав найгарячіші точки на фронті. Йдеться про Лиманський, Бахмутський, Мар'їнський та Авдіївський напрямки.

Про це Музичук повідомив в ефірі телемарафону.

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Найгарячіші точки на фронті

Спікер зазначив, що у цих районах противник найбільш активно намагався здійснити наступ та проводити штурмові дії, але військовослужбовці Національної гвардії змогли утримати свої позиції.

"Вони продовжують відбивати атаки ворога, де-не-де ведуть активну оборону", — говорить Музичук.

Також спікер розповів, що минулої доби сталося 94 бойових зіткнення. При цьому він додав, що Нацгвардія продовжує виконувати завдання на Мелітопольському напрямку і в Херсонській області.

Нагадаємо, що аналітик Інституту вивчення війни Наталія Бугаєва назвала причини невдалого контрнаступу Збройних сил України. За її словами, однією з них була недостатня кількість зброї.

Також колишні чиновники Сполучених Штатів Америки розповіли, що Україна зможе досягти успіху в сухопутній війні, чого їй не вдалося зробити під час контрнаступу 2023 року. Для нових наступальних дій військовим потрібно зміцнитися на морі та в повітрі, а також застосувати витончену комбінацію технік на землі.

ЗСУ
Нацгвардія
військові
окупанти
Мелітополь
війна в Україні

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