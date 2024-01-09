Экс-чиновники США рассказали, что нужно Украине для успешного контрнаступления

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Бывшие чиновники Соединенных Штатов Америки рассказали, что Украина сможет добиться успеха в сухопутной войне, чего ей не удалось сделать во время контрнаступления 2023 года. Для новых наступательных действий военным нужно укрепиться на море и в воздухе, а также применить изощренную комбинацию техник на земле.

Об этом экс-чиновники США написали в статье для Foreign Policy под названием "Украина имеет путь к победе".

Читайте также:

Как Украине достичь победы

Авторы статьи Роуз Геттемеллер, которая в прошлом была заместителем генсека НАТО и занимала высокие должности в Сухопутных силах США и Госдепе, а также Майкл Райан, бывший заместитель помощника министра обороны США по Европе и политике НАТО отмечают, что несмотря на успехи Украины в Крыму и удачные атаки по объектам Черноморского флота России, страна сейчас проигрывает сухопутную войну.

"Россия толкает украинское население к покорности. Киев может начать просить о прекращении огня и мире", — говорится в статье.

По словам авторов, такой сценарий предполагает поражение не только Украины, но и США и их союзников в Европе и Азии.

"Это придало бы смелости как России, так и Китаю, безудержно воплощать свои политические, экономические и безопасностные цели, включая захват новых территорий в Восточной Европе и в Тайване", — пишут экс-чиновники.

Усиление воздушных и наземных операций

Геттемеллер и Райан считают, что Украина способна достичь тактического прорыва на наземном фронте, который приведет к оперативному и стратегическому успеху. Для этого военным нужно быть более эффективными из воздуха.

В статье отмечается, что в этом году воздушные силы должны стать решающими для ВСУ. Авторы рекомендуют украинским военным создавать "временные окна локализованного преимущества в воздухе", которые будут способствовать сосредоточенному огню и маневренности. Они отмечают, что ВСУ уже удается успешно не допускать россиян на определенные территории воздушного пространства.

Экс-чиновники США вспомнили также статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который признал, что для выхода из тупика и получения преимущества, Украина нуждается в превосходстве в воздухе, лучшем контрбатарейном потенциале, больше средств для электронной борьбы.

Он писал, что особенно украинские военные нуждаются в БпЛА, которые используют разведку в режиме реального времени, вооруженные дроны для подавления ПВО противника, а также беспилотники для прорыва и разминирования.

Геттемеллер и Райан отмечают, что эти дроны напоминают метод, который США и союзники из НАТО практиковали во время Холодной войны в Западной Германии, чтобы противостоять численно превосходящим наземным силам Варшавского договора, которые имели защиту эшелонированной противовоздушной обороной.

"Объединение ресурсов НАТО было разработано таким образом, чтобы предоставить силам Альянса массу, маневренность и гибкость, необходимые для преодоления численного превосходства противника, чтобы не допустить войны на истощение и выйти из типа кровавой неудачи, которая характеризует нынешнюю безысходность в Украине", — говорится в статье.

Учитывая, что Москва готова идти на значительные человеческие потери, объединение воздушных ресурсов, о которых просит Залужный, может быть еще эффективнее в обороне для наращивания огневой мощи против атакующих войск.

"Залужный публично дал понять, что решающим будет не одно новое изобретение, а сочетание всех технических решений, которые уже есть", — отмечает FP.

Авторы статьи называют Залужного хорошим командиром, который с болью осознает, что кампания 2023 года прошла не так хорошо, как он хотел. Они отмечают, чтобы дать Украине боевой шанс, США и Европа должны работать с украинцами над тем, как лучше управлять сложностью операций и сочетать технологии, информацию и тактику более динамичными способами.

Полноценная наступательная стратегия

В статье говорится, что поддержка Украины со стороны Запада выглядит все более слабой и разобщенной.

"Европа должна усилить поддержку Украины. Если оставить Киев, это подбодрит Россию и приведет к новым войнам", — отмечают авторы.

Автор статьи — Норберт Ретген, депутат немецкого Бундестага, председатель парламентского комитета по иностранным делам — считает ошибочным мнение тех, кто говорит, что Украина должна перейти в оборонную стратегию, что это приведет Путина за стол переговоров.

По его словам, любой отказ Запада будет только побуждать Путина удвоить свое нападение на Украину. Ретген отмечает, что пока российский диктатор верит в военный успех, то будет отказываться от переговоров.

Депутат немецкого Бундестага призывает страны Запада пересмотреть подход к поддержке украинских военных усилий. Он отмечает, что союзники должны помочь Киеву создать полноценную наступательную стратегию, которая предоставит стране, находящейся в боевом состоянии, все необходимое оружие, чтобы взять верх и отбросить российские силы.

Он также призывает Европу делать больше для Украины. Речь идет о максимально возможном количестве материальных средств из существующих запасов, увеличении военного производства и расширении производственных возможностей каждой страны.

Напомним, Вооруженные Силы Украины начнут новое контрнаступление, вероятно, весной 2024 года. На этот раз в боевых действиях примут участие истребители F-16.