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В Нацгвардии назвали самые горячие точки на фронте

16 января 2024 16:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Нацгвардии назвали самые горячие точки на фронте
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук назвал самые горячие точки на фронте. Речь идет о Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Авдеевском направлениях.

Об этом Музычук сообщил в эфире телемарафона.

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Спикер указал, что в указанных районах противник наиболее активно пытался осуществить наступление и проводить штурмовые действия, но военнослужащие Национальной гвардии смогли удержать свои позиции. 

"Они продолжают отбивать атаки врага, кое-где ведут активную оборону", — говорит Музычук.

Также спикер рассказал, что за прошлые сутки произошло 94 боевых столкновения. При этом он добавил, что Нацгвардия продолжает выполнять задачи на Мелитопольском направлении и в Херсонской области. 

Напомним, что аналитик Института изучения войны Наталья Бугаева назвала причины неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины. По ее словам, одной из них было недостаточное количество оружия.

Также бывшие чиновники Соединенных Штатов Америки рассказали, что Украина сможет добиться успеха в сухопутной войне, чего ей не удалось сделать во время контрнаступления 2023 года. Для новых наступательных действий военным нужно укрепиться на море и в воздухе, а также применить изощренную комбинацию техник на земле.

ВСУ
Нацгвардия
военные
оккупанты
Мелитополь
война в Украине

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