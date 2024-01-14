В Минцифры призвали присоединиться к созданию FPV-дронов

FPV-дроны. Фото: Telegram/FEDOROV

В Украине был создан проект "Народный дрон" от фонда технологической помощи Dignitas. Это инженерный курс, который научит, как дома собрать семидюймовый FPV-дрон.

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

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Так, он призвал украинцев приобщиться к уничтожению врагов собственноручно.

"Сейчас производство развивается, и пока компании набирают обороты, лично можете двигать Украину к победе, даже в тылу", — написал министр.

Он рассказал об одной из таких инициатив — проекте "Народный дрон" от Victrory Drones фонда технологической помощи Dignitas.

Известно, что это инженерный курс, который может научить, как в домашних условиях собрать семидюймовый FPV-дрон.

"Во время обучения получите доступ к лекциям, будут Zoom с лекторами, перечень компонентов и мастхэв инструментов и материалов, которые нужно приобрести, а также доступ к сообществу инженеров, где можно советоваться и задавать вопросы", — отметил Федоров.

Глава Минцифры добавил, что после сбора дрона его можно послать инструкторам, которые проведут проверку качества сборки и испытания с весом.

Если тест успешный — дрон передадут военным.

Обучение полностью бесплатное, а старт курса каждые две недели. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Участники этого курса уже передали военным более 100 беспилотников.

Скриншот сообщения Федорова

Скриншот сообщения Федорова

Ранее мы писали, что теперь каждый украинец может научиться самостоятельно собирать FPV-дроны для наших военных. Кроме этого можно задонатить на дроны, а также стать поставщиком запчастей.

Кроме того, в Министерстве обороны Украины заявили, что в этом году планируют закупить до одного миллиона FPV-дронов. Потребность была сформирована на уровне ВСУ и согласована с действующими мощностями украинского ВПК.