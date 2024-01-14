В Минцифры призвали присоединиться к созданию FPV-дронов
В Украине был создан проект "Народный дрон" от фонда технологической помощи Dignitas. Это инженерный курс, который научит, как дома собрать семидюймовый FPV-дрон.
Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров.
Создание FPV-дронов на дому
Так, он призвал украинцев приобщиться к уничтожению врагов собственноручно.
"Сейчас производство развивается, и пока компании набирают обороты, лично можете двигать Украину к победе, даже в тылу", — написал министр.
Он рассказал об одной из таких инициатив — проекте "Народный дрон" от Victrory Drones фонда технологической помощи Dignitas.
Известно, что это инженерный курс, который может научить, как в домашних условиях собрать семидюймовый FPV-дрон.
"Во время обучения получите доступ к лекциям, будут Zoom с лекторами, перечень компонентов и мастхэв инструментов и материалов, которые нужно приобрести, а также доступ к сообществу инженеров, где можно советоваться и задавать вопросы", — отметил Федоров.
Глава Минцифры добавил, что после сбора дрона его можно послать инструкторам, которые проведут проверку качества сборки и испытания с весом.
Если тест успешный — дрон передадут военным.
Обучение полностью бесплатное, а старт курса каждые две недели. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Участники этого курса уже передали военным более 100 беспилотников.
Ранее мы писали, что теперь каждый украинец может научиться самостоятельно собирать FPV-дроны для наших военных. Кроме этого можно задонатить на дроны, а также стать поставщиком запчастей.
Кроме того, в Министерстве обороны Украины заявили, что в этом году планируют закупить до одного миллиона FPV-дронов. Потребность была сформирована на уровне ВСУ и согласована с действующими мощностями украинского ВПК.
Читайте Новини.LIVE!