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В Минцифры призвали присоединиться к созданию FPV-дронов

14 января 2024 10:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Минцифры призвали присоединиться к созданию FPV-дронов
FPV-дроны. Фото: Telegram/FEDOROV
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине был создан проект "Народный дрон" от фонда технологической помощи Dignitas. Это инженерный курс, который научит, как дома собрать семидюймовый FPV-дрон.

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

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Так, он призвал украинцев приобщиться к уничтожению врагов собственноручно.

"Сейчас производство развивается, и пока компании набирают обороты, лично можете двигать Украину к победе, даже в тылу", — написал министр.

Он рассказал об одной из таких инициатив — проекте "Народный дрон" от Victrory Drones фонда технологической помощи Dignitas.

Известно, что это инженерный курс, который может научить, как в домашних условиях собрать семидюймовый FPV-дрон.

"Во время обучения получите доступ к лекциям, будут Zoom с лекторами, перечень компонентов и мастхэв инструментов и материалов, которые нужно приобрести, а также доступ к сообществу инженеров, где можно советоваться и задавать вопросы", — отметил Федоров.

Глава Минцифры добавил, что после сбора дрона его можно послать инструкторам, которые проведут проверку качества сборки и испытания с весом.

Если тест успешный — дрон передадут военным.

Обучение полностью бесплатное, а старт курса каждые две недели. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Участники этого курса уже передали военным более 100 беспилотников.

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Скриншот сообщения Федорова
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Скриншот сообщения Федорова

Ранее мы писали, что теперь каждый украинец может научиться самостоятельно собирать FPV-дроны для наших военных. Кроме этого можно задонатить на дроны, а также стать поставщиком запчастей.

Кроме того, в Министерстве обороны Украины заявили, что в этом году планируют закупить до одного миллиона FPV-дронов. Потребность была сформирована на уровне ВСУ и согласована с действующими мощностями украинского ВПК.

ВСУ
Минцифры
дроны
война в Украине

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