В Минобороны Болгарии заявили, что ВПК работает на оборонную помощь для Украины.

Тодор Тагарев. Фото: glavcom

Военно-промышленный комплекс Болгарии активно работает на оборонную помощь для Украины. В планах запуск дополнительных производственных мощностей по производству боеприпасов стандартов НАТО (155 и 105 миллиметров).

Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев в интервью "Голосу Америки".

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По словам Тагарева, в военную помощь украинской стороне от Софии входят, в частности, старые системы еще времен СССР и боеприпасы. Он подчеркнул, что, несмотря на возраст, они в хорошем рабочем состоянии.

"Но важнейшее производство боеприпасов, стрелкового и легкого оружия в Болгарии. Это сфера производства, на которой Болгария специализировалась еще в советские времена, и эта специализация сохраняется", — сказал глава Минобороны Болгарии.

Тагарев добавил, что оборонная промышленность страны работает "практически в режиме 24/7", и основная часть производства "идет в Украину, непосредственно или через третьих лиц".

Кроме того, несколько болгарских компаний подали заявки на инвестиции по специальной программе Еврокомиссии ASAP, по которой Евросоюз выделяет в общей сложности 500 миллионов евро на поддержку инвестиционных проектов на сумму до 1,4 миллиарда евро для стимулирования наращивания производства боеприпасов и ракет в ЕС.

"Эти новые инвестиции уже направлены почти исключительно на производство боеприпасов 155 мм, которые являются приоритетными, но также на другие типы, которые пользуются спросом", — заявил чиновник.

Болгария предоставила Украине более 800 бронетранспортеров и проводит несколько обучающих программ.

"Болгария также объявила о нашем желании присоединиться к коалиции F-16, обеспечив языковую подготовку для пилотов, инженерно-технического персонала и диспетчеров воздушного движения, обучение для инженерно-технического персонала, базовую подготовку для персонала по техническому обслуживанию, обучение для F-16, но за исключением обучения на определенной платформе, которой у нас нет и которую ожидает Украина", — добавил он.

Глава Минобороны заявил, что верит в победу Украины в войне с РФ, но при постоянной военной, политической и финансовой поддержке со стороны союзников и стран-партнеров. Он считает, что предоставление украинской стороне боевых самолетов может сыграть значительную роль в уменьшении превосходства захватчиков в небе для защиты наземных сил в будущем наступлении ВСУ.

Напомним, Украина продолжает получать помощь от США по предварительным закупкам. Снабжения продолжаются и снижения нет. Правда, приоритетом является согласование Конгрессом пакета в 61 миллиард долларов, ведь у Пентагона заканчиваются деньги.

Также мы писали, что Конгресс США и Белый дом думают о том, чтобы увеличить финансовую помощь для Украины. Если такую инициативу поддержат, то Америка может выделить до 65,5 миллиарда долларов.