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У Маріуполі пролунали потужні вибухи

12 січня 2024 08:21
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У Маріуполі пролунали потужні вибухи
Російський окупант в зруйнованому Маріуполі. Фото: Маріупольська міська рада
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Сьогодні зранку у всіх районах тимчасово окупованого Маріуполя пролунали гучні вибухи. Що саме сталося, наразі невідомо.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

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Андрющенко розповів, що сьогодні близько 06:45 у всіх районах Маріуполя було дуже гучно. Однак, що саме сталося, ще невідомо.

"Маріуполь. Гучно. Всі райони міста. Деталі з’ясовуємо
UPD. Лівобережний район — східно-північний напрям", — йдеться у повідомленні. 

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Що зараз відбувається в Маріуполі

Андрющенко розповів, що вперше в неділю, 7 січня, у Маріуполі було зафіксовано переміщення підрозділу окупантів з використанням цивільних вантажівок у складі колони. Автомобілі їхали через центр міста в напрямку Бердянська.

За його словами, при перевезенні встановлено місця для розміщення особового складу та інженерно-фортифікаційні споруди, що перевозились у відкритий спосіб. 

Перед цим у місті також помітили пересування російської техніки. Зокрема, танків сучасних модифікацій, які через місто їхали в Бердянському напрямку.

Нагадаємо, у мерії Маріуполя показали кадри оповитого туманом окупованого міста. Більшість світлин, як зазначає міська влада, нагадують кадри з постапокаліптичного фільму. 

вибух
Маріуполь
окупанти
війна в Україні

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