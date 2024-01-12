В Мариуполе раздались мощные взрывы

Российский оккупант в разрушенном Мариуполе. Фото: Мариупольский городской совет

Сегодня утром во всех районах временно оккупированного Мариуполя раздались громкие взрывы. Что именно произошло, пока неизвестно.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Андрющенко рассказал, что сегодня около 6:45 во всех районах Мариуполя было очень громко. Однако что произошло, еще неизвестно.

"Мариуполь. Громко. Все районы города. Детали выясняем

UPD. Левобережный район — восточно-северное направление", — говорится в сообщении.

Что сейчас происходит в Мариуполе

Андрющенко рассказал, что впервые в воскресенье, 7 января, в Мариуполе было зафиксировано перемещение подразделения оккупантов с использованием гражданских грузовиков в составе колонны. Автомобили ехали через центр города в направлении Бердянска.

По его словам, при перевозке установлены места для размещения личного состава и инженерно-фортификационные сооружения, перевозимые открытым способом.

Перед этим в городе также заметили передвижение российской техники. В частности, танков современных модификаций, через город ехавших в Бердянском направлении.

Напомним, в мэрии Мариуполя показали кадры окутанного туманом оккупированного города. Большинство фотографий, как отмечают городские власти, напоминают кадры из постапокалиптического фильма.