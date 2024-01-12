В Мариуполе раздались мощные взрывы
Сегодня утром во всех районах временно оккупированного Мариуполя раздались громкие взрывы. Что именно произошло, пока неизвестно.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Взрывы в Мариуполе 12 января
Андрющенко рассказал, что сегодня около 6:45 во всех районах Мариуполя было очень громко. Однако что произошло, еще неизвестно.
"Мариуполь. Громко. Все районы города. Детали выясняем
UPD. Левобережный район — восточно-северное направление", — говорится в сообщении.
Что сейчас происходит в Мариуполе
Андрющенко рассказал, что впервые в воскресенье, 7 января, в Мариуполе было зафиксировано перемещение подразделения оккупантов с использованием гражданских грузовиков в составе колонны. Автомобили ехали через центр города в направлении Бердянска.
По его словам, при перевозке установлены места для размещения личного состава и инженерно-фортификационные сооружения, перевозимые открытым способом.
Перед этим в городе также заметили передвижение российской техники. В частности, танков современных модификаций, через город ехавших в Бердянском направлении.
Напомним, в мэрии Мариуполя показали кадры окутанного туманом оккупированного города. Большинство фотографий, как отмечают городские власти, напоминают кадры из постапокалиптического фильма.
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