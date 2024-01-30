У Криму пролунав сильний вибух

Вибух вночі в місті. Фото: скриншот

В тимчасово окупованому українському Криму 30 січня близько 06:00 прогримів вибух. Російські загарбники наввипередки запевняють, що працює ППО.

Про це повідомляють соцмережі.

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Зазначається, що вибух чули мешканці Сакського району.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Крымский ветер"

Своєю чергою з випередження в 5 хвилин російські загарбники пишуть про роботу ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "ЧП/Крым"

Ситуація в тимчасово окупованому Криму

Нагадаємо, що росіяни в Криму відчувають величезні проблеми з логістикою. Керченським мостом окупаційна влада не здатна перевозити необхідну кількість вантажів через загрозу ударів ЗСУ. Українські військові експерти вважають, що невдовзі півострів, який тимчасово окупований російськими загарбниками стане пасткою для них.

Також ми повідомляли, що українські морські дрони не дають спокою росіянам на території окупованого Криму. Для відбиття атак окупанти використовують "Град".

Додамо, що українські партизани підняли прапор на кримській горі Пахкал-Кая, а росіяни поступово згортають свої бази у Криму. Біжать до Новоросійська, бо мають проблеми з логістикою.