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В Крыму раздался сильный взрыв

30 января 2024 06:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Крыму раздался сильный взрыв
Взрыв ночью в городе. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Во временно оккупированном украинском Крыму 30 января около 06:00 прогремел взрыв. Российские захватчики наперегонки уверяют, что работает ПВО.

Об этом сообщают соцсети.

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Взрыв слышали жители Сакского района.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Крымский ветер"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Крымский ветер"

В свою очередь по опережению в 5 минут российские захватчики пишут о работе ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "ЧП/Крым"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "ЧП/Крым"

Ситуация во временно оккупированном Крыму

Напомним, что россияне в Крыму испытывают огромные проблемы с логистикой. Керченским мостом оккупационные власти не способны перевозить необходимое количество грузов из-за угрозы ударов ВСУ. Украинские военные эксперты считают, что вскоре полуостров, временно оккупированный российскими захватчиками, станет ловушкой для них.

Также мы сообщали, что украинские морские дроны не дают покоя россиянам на территории оккупированного Крыма. Для отражения атак оккупанты используют "Град".

Добавим, что украинские партизаны подняли флаг на крымской горе Пахкал-Кая, а россияне постепенно сворачивают свои базы в Крыму. Бегут в Новороссийск, потому что имеют проблемы с логистикой.

Крым
взрыв
россияне
Украина
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війна

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