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Партизани розповіли, яку техніку використовує РФ для відбиття атак морських дронів

29 січня 2024 11:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Партизани розповіли, яку техніку використовує РФ для відбиття атак морських дронів
Російський "Град" у Криму. Фото: АТЕШ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські морські дрони не дають спокою росіянам на території окупованого Криму. Для відбиття атак окупанти використовують "Град".

Про це повідомляють партизани "АТЕШ".

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Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели спостереження в бухтах Севастополя. Під час нього вдалося виявити, що ВС РФ застосовують БМ-21 "Град" і ЗРК "ТОР" для відбиття повітряних і морських ударів Сил оборони України.

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Кораблі РФ у Криму. Фото: АТЕШ
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Кораблі РФ у Криму. Фото: АТЕШ

"За нашою інформацією, вони намагаються використовувати "Град", головним чином з метою знищення морських дронів, які використовуються СОУ для ураження кораблів ЧФ РФ", — йдеться у повідомленні.

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БМ-21 "Град" у Криму. Фото: АТЕШ

Там зауважили, що, як показує практика, ця тактика частіше не спрацьовує, аніж навпаки.

Нагадаємо, що Служба безпеки України під час проведення спецоперації на Кримському мосту самоліквідувала три дрони. Тоді як інші два дійшли до цілі.

Також ми писали, що в Україні почалася робота над створенням новітнього морського підводного дрона, який зможе витіснити Чорноморський флот з територіальних вод України. Він буде побудований в рамках новітнього проєкту FURY для українських ВМС.

Крим
Чорне море
окупанти
дрони
війна в Україні
атака

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