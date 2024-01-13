Вибухи у Херсоні 13 січня — що відомо

У Херсоні пролунали вибухи
У Херсоні сьогодні, 13 січня, місцеві жителі повідомляють про вибухи. Наразі місто знаходиться під обстрілом російських окупантів.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Що відомо про вибухи у Херсоні 13 січня
"У Херсоні лунають вибухи! Дніпровський район міста під обстрілом з боку російських окупаційних військ. Перейдіть до більш безпечних місць! Тримайтеся подалі від вікон!" — наголосив він.
Наслідки атаки РФ
Пізніше Мрочко заявив, що окупанти пошкодили електричну кабельну лінію у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок чого три багатоповерхових будинки мають послаблений тиск водопостачання.
"Завтра відповідні бригади комунальних підприємств міста визначать причину аварії та проведуть ремонтні роботи з ліквідації її наслідків", — запевнив голова Херсонської МВА.
Нагадаємо, російські загарбники вдарили по Херсону вдень 12 січня. Внаслідок атаки загинула одна людина.
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