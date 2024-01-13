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У Херсоні пролунали вибухи

13 січня 2024 18:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вибухи у Херсоні 13 січня — що відомо
Вибух у місті. Ілюстративне фото: Волинські новини
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Херсоні сьогодні, 13 січня, місцеві жителі повідомляють про вибухи. Наразі місто знаходиться під обстрілом російських окупантів.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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"У Херсоні лунають вибухи! Дніпровський район міста під обстрілом з боку російських окупаційних військ. Перейдіть до більш безпечних місць! Тримайтеся подалі від вікон!" — наголосив він.

наслідки обстрілів
Скриншот допису з Telegram Романа Мрочко

Наслідки атаки РФ

Пізніше Мрочко заявив, що окупанти пошкодили електричну кабельну лінію у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок чого три багатоповерхових будинки мають послаблений тиск водопостачання.

"Завтра відповідні бригади комунальних підприємств міста визначать причину аварії та проведуть ремонтні роботи з ліквідації її наслідків", — запевнив голова Херсонської МВА. 

наслідки обстрілів
Скриншот допису з Telegram Романа Мрочко

Нагадаємо, російські загарбники вдарили по Херсону вдень 12 січня. Внаслідок атаки загинула одна людина.

Херсон
вибух
окупанти
війна в Україні
Росія

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