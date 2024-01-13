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В Херсоне раздались взрывы

13 января 2024 18:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Взрывы в Херсоне 13 января — что известно
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: Волынские новости
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Херсоне сегодня, 13 января, местные жители сообщают о взрывах. В настоящее время город находится под обстрелом российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

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Что известно о взрывах в Херсоне 13 января

"В Херсоне раздаются взрывы! Днепровский район города под обстрелом со стороны российских оккупационных войск. Перейдите к более безопасным местам! Держитесь подальше от окон!" — подчеркнул он.

последствия обстрелов
Скриншот сообщения из Telegram Романа Мрочко

Последствия атаки РФ

Позже Мрочко заявил, что оккупанты повредили электрическую кабельную линию в Днепровском районе Херсона. В результате этого три многоэтажных дома имеют ослабленное давление водоснабжения.

"Завтра соответствующие бригады коммунальных предприятий города определят причину аварии и проведут ремонтные работы с ликвидации ее последствий", — заверил глава Херсонской ГВА.

последствия обстрелов
Скриншот сообщения из Telegram Романа Мрочко

Напомним, российские захватчики ударили по Херсону днем 12 января. В результате атаки погиб один человек.

Херсон
взрыв
оккупанты
война в Украине
Россия

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