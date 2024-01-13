Взрывы в Херсоне 13 января — что известно

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: Волынские новости

В Херсоне сегодня, 13 января, местные жители сообщают о взрывах. В настоящее время город находится под обстрелом российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

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"В Херсоне раздаются взрывы! Днепровский район города под обстрелом со стороны российских оккупационных войск. Перейдите к более безопасным местам! Держитесь подальше от окон!" — подчеркнул он.

Скриншот сообщения из Telegram Романа Мрочко

Последствия атаки РФ

Позже Мрочко заявил, что оккупанты повредили электрическую кабельную линию в Днепровском районе Херсона. В результате этого три многоэтажных дома имеют ослабленное давление водоснабжения.

"Завтра соответствующие бригады коммунальных предприятий города определят причину аварии и проведут ремонтные работы с ликвидации ее последствий", — заверил глава Херсонской ГВА.

Скриншот сообщения из Telegram Романа Мрочко

Напомним, российские захватчики ударили по Херсону днем 12 января. В результате атаки погиб один человек.