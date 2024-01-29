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В Херсоне слышно мощные взрывы, — МВА

29 января 2024 07:34
обновлено: 07:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Херсоне слышно мощные взрывы, — МВА
Взрыв в небе. Иллюстративно фото: depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Херсоне слышны взрывы утром 29 января. Россияне обстреливают город с оккупированного левобережья.

Об этом сообщает глава МВА Роман Мрочко.

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Обстрел Херсона 29 января

"В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ ведет огонь с временно оккупированного левого берега", — говорится в сообщении.

Мрочко призвал граждан перейти к более безопасным местам.

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Скриншот сообщения Мрочка

Напомним, что 26 января российские захватчики обстреливали Херсон баллистическими ракетами. В городе раздавались взрывы.

Также мы писали, что российская армия обстреляла Херсонскую городскую территориальную громаду днем 23 января. В результате атаки известно об одной жертве и трех пострадавших.

Херсон
обстрелы
оккупанты
война в Украине

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