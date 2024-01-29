В Херсоне слышно мощные взрывы, — МВА
29 января 2024 07:34
обновлено: 07:37
Взрыв в небе. Иллюстративно фото: depositphotos
В Херсоне слышны взрывы утром 29 января. Россияне обстреливают город с оккупированного левобережья.
Об этом сообщает глава МВА Роман Мрочко.
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Обстрел Херсона 29 января
"В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ ведет огонь с временно оккупированного левого берега", — говорится в сообщении.
Мрочко призвал граждан перейти к более безопасным местам.
Напомним, что 26 января российские захватчики обстреливали Херсон баллистическими ракетами. В городе раздавались взрывы.
Также мы писали, что российская армия обстреляла Херсонскую городскую территориальную громаду днем 23 января. В результате атаки известно об одной жертве и трех пострадавших.
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