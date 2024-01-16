У "ДНР" довічно засудили кулеметника "Азова"

Верховний суд "ДНР". Фото: росЗМІ

Так званий суд "Донецької народної республіки" призначив довічне ув'язнення кулеметнику "Азова". Там вигадали, що український військовий нібито розстріляв авто з дітьми у Маріуполі.

Про це заявили росЗМІ.

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Російські пропагандистські ЗМІ заявили, що Верховний суд "ДНР" призначив довічне позбавлення волі старшому кулеметнику "Азова" Сергію Михайленку. Окупанти вигадали, що він нібито розстріляв автомобіль з дітьми у Маріуполі.

"Суд засудив Михайленка до довічного позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії особливого режиму", — йдеться у повідомленні генпрокуратури РФ.

Росіяни кажуть, що він нібито з автомата відкрив вогонь по авто, де була ціла родина.

"В результаті загинули двоє чоловіків, жінка та 3-річний хлопчик, двом дітям та їхній бабусі вдалося врятуватися", — навішують уявні обвинувачення загарбники.

Нагадаємо, в Росії студента засудили до п'яти років колонії загального режиму. Його звинуватили у "співпраці з українськими спецслужбами".