У "ДНР" довічно засудили кулеметника "Азова"
Так званий суд "Донецької народної республіки" призначив довічне ув'язнення кулеметнику "Азова". Там вигадали, що український військовий нібито розстріляв авто з дітьми у Маріуполі.
Про це заявили росЗМІ.
РФ вигадує причини для засудження українських бійців
Російські пропагандистські ЗМІ заявили, що Верховний суд "ДНР" призначив довічне позбавлення волі старшому кулеметнику "Азова" Сергію Михайленку. Окупанти вигадали, що він нібито розстріляв автомобіль з дітьми у Маріуполі.
"Суд засудив Михайленка до довічного позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії особливого режиму", — йдеться у повідомленні генпрокуратури РФ.
Росіяни кажуть, що він нібито з автомата відкрив вогонь по авто, де була ціла родина.
"В результаті загинули двоє чоловіків, жінка та 3-річний хлопчик, двом дітям та їхній бабусі вдалося врятуватися", — навішують уявні обвинувачення загарбники.
Нагадаємо, в Росії студента засудили до п'яти років колонії загального режиму. Його звинуватили у "співпраці з українськими спецслужбами".
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