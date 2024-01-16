В "ДНР" пожизненно засудили пулеметчика "Азова"
Так называемый суд "Донецкой народной республики" назначил пожизненное заключение пулеметчику "Азова". Там придумали, что украинский военный якобы расстрелял автомобиль с детьми в Мариуполе.
Об этом заявили росСМИ.
РФ придумывает причины для осуждения украинских бойцов
Российские пропагандистские СМИ заявили, что Верховный суд "ДНР" назначил пожизненное лишение свободы старшему пулеметчику "Азова" Сергею Михайленко. Оккупанты придумали, что он якобы расстрелял автомобиль с детьми в Мариуполе.
"Суд приговорил Михайленко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении генпрокуратуры РФ.
Россияне говорят, что он якобы из автомата открыл огонь по автомобилю, где была целая семья.
"В результате погибли двое мужчин, женщина и 3-летний мальчик, двоим детям и их бабушке удалось спастись", — навешивают мнимые обвинения захватчики.
Напомним, в России студента приговорили к пяти годам колонии общего режима. Его обвинили в "сотрудничестве с украинскими спецслужбами".
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