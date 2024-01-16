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В "ДНР" пожизненно засудили пулеметчика "Азова"

16 января 2024 14:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В "ДНР" пожизненно засудили пулеметчика "Азова"
Верховный суд "ДНР". Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Так называемый суд "Донецкой народной республики" назначил пожизненное заключение пулеметчику "Азова". Там придумали, что украинский военный якобы расстрелял автомобиль с детьми в Мариуполе.

Об этом заявили росСМИ.

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Российские пропагандистские СМИ заявили, что Верховный суд "ДНР" назначил пожизненное лишение свободы старшему пулеметчику "Азова" Сергею Михайленко. Оккупанты придумали, что он якобы расстрелял автомобиль с детьми в Мариуполе.

"Суд приговорил Михайленко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении генпрокуратуры РФ.

Россияне говорят, что он якобы из автомата открыл огонь по автомобилю, где была целая семья.

"В результате погибли двое мужчин, женщина и 3-летний мальчик, двоим детям и их бабушке удалось спастись", — навешивают мнимые обвинения захватчики.

Напомним, в России студента приговорили к пяти годам колонии общего режима. Его обвинили в "сотрудничестве с украинскими спецслужбами".

ДНР
суд
оккупанты
полк "Азов"
война в Украине

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