В "ДНР" пожизненно засудили пулеметчика "Азова"

Верховный суд "ДНР". Фото: росСМИ

Так называемый суд "Донецкой народной республики" назначил пожизненное заключение пулеметчику "Азова". Там придумали, что украинский военный якобы расстрелял автомобиль с детьми в Мариуполе.

Об этом заявили росСМИ.

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Российские пропагандистские СМИ заявили, что Верховный суд "ДНР" назначил пожизненное лишение свободы старшему пулеметчику "Азова" Сергею Михайленко. Оккупанты придумали, что он якобы расстрелял автомобиль с детьми в Мариуполе.

"Суд приговорил Михайленко к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении генпрокуратуры РФ.

Россияне говорят, что он якобы из автомата открыл огонь по автомобилю, где была целая семья.

"В результате погибли двое мужчин, женщина и 3-летний мальчик, двоим детям и их бабушке удалось спастись", — навешивают мнимые обвинения захватчики.

Напомним, в России студента приговорили к пяти годам колонии общего режима. Его обвинили в "сотрудничестве с украинскими спецслужбами".