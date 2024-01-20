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У Брянській області досі горить нафтобаза, яку атакував український дрон

20 січня 2024 14:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Брянській області досі горить нафтобаза, яку атакував український дрон
Пожежа на нафтобазі у Брянській області. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Нафтобаза у Брянській області продовжує палати після атаки БпЛА. Станом на сьогодні, 20 січня, пожежу в місті Клинці досі гасять. 

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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За словами місцевої влади, загрози місцевому населенню немає. Проте резервуари, які наповнені нафтою, палають вже понад добу, тому паливо випаровується в повітря, яким дихають люди. 

Своєю чергою вранці 20 січня Брянську область знову атакував безпілотник. В Міноборони РФ переконали, що цей дрон було знищено.

За словами губерантора області Олександра Богомаза, дрон було збито над Клинцівським районом. 

Що відомо про атаку на нафтобазу у Брянській області

Вранці 19 січня у Клинцях Брянської області палала нафтобаза. Напередодні російське міноборони звітувало, що нібито збили над регіоном безпілотник.

Пізніше стало відомо, що така атака є успішною операцією української розвідки. На відео можна було побачити, що на місці удару стоять спалені авто, а також уламки будівлі навколо. 

Водночас представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що українські дрони вдарили по нафтобазі у Брянській області та Тамбовському пороховому заводі. Ці атаки завдали неабиякої шкоди росіянам.

війна
безпілотники
нафта
ППО
люди
ГУР
атака

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