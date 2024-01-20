У Брянській області досі горить нафтобаза, яку атакував український дрон

Пожежа на нафтобазі у Брянській області. Фото: скриншот з відео

Нафтобаза у Брянській області продовжує палати після атаки БпЛА. Станом на сьогодні, 20 січня, пожежу в місті Клинці досі гасять.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Наслідки атаки БпЛА на нафтобазі у Брянській області

За словами місцевої влади, загрози місцевому населенню немає. Проте резервуари, які наповнені нафтою, палають вже понад добу, тому паливо випаровується в повітря, яким дихають люди.

Своєю чергою вранці 20 січня Брянську область знову атакував безпілотник. В Міноборони РФ переконали, що цей дрон було знищено.

За словами губерантора області Олександра Богомаза, дрон було збито над Клинцівським районом.

Що відомо про атаку на нафтобазу у Брянській області

Вранці 19 січня у Клинцях Брянської області палала нафтобаза. Напередодні російське міноборони звітувало, що нібито збили над регіоном безпілотник.

Пізніше стало відомо, що така атака є успішною операцією української розвідки. На відео можна було побачити, що на місці удару стоять спалені авто, а також уламки будівлі навколо.

Водночас представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що українські дрони вдарили по нафтобазі у Брянській області та Тамбовському пороховому заводі. Ці атаки завдали неабиякої шкоди росіянам.