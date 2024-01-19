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Атаки на російські нафтобазу та завод є операцією ГУР, — ЗМІ

19 січня 2024 11:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Атаки на російські нафтобазу та завод є операцією ГУР, — ЗМІ
Пожежа на нафтобазі під Брянськом. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українські дрони завдали ударів по нафтобазі у Брянській області та Тамбовському пороховому заводу. Такі атаки є успішною операцією української розвідки.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на власні джерела у спецслужбах.

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Що відомо про атаку на нафтобазу під Брянськом 19 січня

Як відомо, сьогодні, 19 січня, у місцевих Telegram-каналах з'явилися кадри пожежі, яка сталася на нафтобазі у місті Клинці, що знаходиться у Брянській області. 

За словами співрозмовника видання, це сталося завдяки успішній операції ГУР МО України.

Крім того, такі удари підтвердив і губернатор області Олександр Богомаз. Він зазначив, що російські військові "змогли придушити дрон засобами радіоелектронної боротьби", проте під час знищення безпілотник встиг атакувати нафтобазу.

Наслідки атаки

Внаслідок цього сталося загорання двох резервуарів з пальним. За його словами, обійшлося без постраждалих.

Проте на відео можна побачити, що на місці удару стоять спалені авто, а також уламки будівлі навколо. 

Удар по Тамбовському пороховому заводу

Також сьогодні росіяни поскаржилися на атаку на Тамбовський пороховий завод, який знаходиться у Котовську, де виготовляють порох для зброї та снарядів.

Джерела видання також заявили, що за цим стоять українські розвідники. 

Своєю чергою місцеві Telegram-канали повідомляють, що безпілотник начебто "звалився" на територію заводу, а саме на майданчик поблизу цеху зі змішування порохів.

наслідки атаки на завод
Скриншот допису з Telegram SHOT

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Клинцях Брянської області палає нафтобаза. Напередодні російське міноборони звітувало, що нібито збили над регіоном безпілотник.

Також ми писали, що у ніч проти 18 січня безпілотник атакував нафтобазу в Ленінградській області РФ. Як відомо, це спецоперацією Головного управлінням розвідки.

росія
спецоперація
дрони
війна в Україні
ГУР
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