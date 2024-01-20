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В Брянской области до сих пор горит нефтебаза, которую атаковал украинский дрон

20 января 2024 14:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Брянской области до сих пор горит нефтебаза, которую атаковал украинский дрон
Пожар на нефтебазе в Брянской области. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Нефтебаза в Брянской области продолжает пылать после атаки БпЛА. По состоянию на сегодня, 20 января, пожар в городе Клинцы до сих пор тушат.

Об этом сообщают российские СМИ.

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По словам местных властей, угрозы местному населению нет. Однако резервуары, которые наполнены нефтью, горят уже более суток, поэтому топливо испаряется в воздух, которым дышат люди.

В свою очередь утром 20 января Брянскую область снова атаковал беспилотник. В Минобороны РФ убедили, что этот дрон был уничтожен.

По словам губерантора области Александра Богомаза, дрон был сбит над Клинцовским районом.

Что известно об атаке на нефтебазу в Брянской области

Утром 19 января в Клинцах Брянской области горела нефтебаза. Накануне российское минобороны отчитывалось, что якобы сбили над регионом беспилотник.

Позже стало известно, что подобная атака является успешной операцией украинской разведки. На видео можно было увидеть, что на месте удара стоят сожженные автомобили, а также обломки здания вокруг.

В то же время представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил, что украинские дроны ударили по нефтебазе в Брянской области и Тамбовскому пороховому заводу. Эти атаки нанесли большой ущерб россиянам.

война
беспилотники
нефть
ППО
люди
ГУР
атака

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