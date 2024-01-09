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Сколько оккупантов за три дня попали в плен

9 января 2024 12:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Сколько оккупантов за три дня попали в плен
Российские военнопленные. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Бойцам Вооруженных сил Украины удалось взять в плен 30 российских солдат на Таврическом направлении. Также украинские воины уничтожили 21 единицу военной техники противника.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский.

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По данным Тарнавского, украинские воины наносят успешные удары по позициям противника. Они сдерживают врага и совершают активные штурмовые действия на Таврическом направлении.

В течение суток потери окупантов в личном составе достигли 375 человек, а также уничтожена 21 единица вражеской военной техники. Среди которых два танка, пять ББМ, одна артсистема, девять беспилотников, два автомобиля и одна единица спецтехники.

Как пишет Тарнавский, в состав российских военнопленных добавилось еще 30 военных РФ. Однако враг нанес пять ракетных ударов, в операционной зоне ОСГВ Таврия. Также на этом направлении фронта произошло 37 боевых столкновений и произошло 452 вражеских артобстрела.

Скриншот сообщения Тарнавского
Скриншот поста Тарнавского

Напомним, на Авдеевском направлении очередная группа россиян решила сдаться в плен. Украинские защитники говорят, что из-за ухудшения погоды в ближайшее время такие случаи будут учащаться.

Добавим, что бронированные колонны Российской Федерации не прекращают попытки захватить украинские позиции. Впрочем, воины Вооруженных сил Украины дают врагу достойный отпор. В ВСУ показали эффектную работу воинов по вражеской технике.

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