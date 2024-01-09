Сколько оккупантов за три дня попали в плен
Бойцам Вооруженных сил Украины удалось взять в плен 30 российских солдат на Таврическом направлении. Также украинские воины уничтожили 21 единицу военной техники противника.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский.
Уничтожение военной техники врага бойцами ВСУ
По данным Тарнавского, украинские воины наносят успешные удары по позициям противника. Они сдерживают врага и совершают активные штурмовые действия на Таврическом направлении.
В течение суток потери окупантов в личном составе достигли 375 человек, а также уничтожена 21 единица вражеской военной техники. Среди которых два танка, пять ББМ, одна артсистема, девять беспилотников, два автомобиля и одна единица спецтехники.
Как пишет Тарнавский, в состав российских военнопленных добавилось еще 30 военных РФ. Однако враг нанес пять ракетных ударов, в операционной зоне ОСГВ Таврия. Также на этом направлении фронта произошло 37 боевых столкновений и произошло 452 вражеских артобстрела.
Напомним, на Авдеевском направлении очередная группа россиян решила сдаться в плен. Украинские защитники говорят, что из-за ухудшения погоды в ближайшее время такие случаи будут учащаться.
Добавим, что бронированные колонны Российской Федерации не прекращают попытки захватить украинские позиции. Впрочем, воины Вооруженных сил Украины дают врагу достойный отпор. В ВСУ показали эффектную работу воинов по вражеской технике.
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