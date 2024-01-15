Мобілізація в Україні 2024 — скільки повинні тривати військові навчання

Військові навчання у Київській області. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Майже два роки в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення Росії. Військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років можуть призвати до лав ЗСУ. Звичайно, мобілізованих не одразу відправляють на фронт. Перед цим вони обов'язково повинні пройти відповідний військовий вишкіл.

Командир артилерійського взводу 30-ї ОМБР ім. князя Костянтина Острозького Олег Булатецький в ефірі "1+1" висловив думку, скільки насправді має тривати навчання новобранців, щоб отримати підготовленого до війни військового.

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Командир артилерійського взводу 30-ї ОМБР ім. князя Костянтина Острозького Олег Булатецький. Скриншот з Youtube

Так, за його словами, для підготовки "нормального військового" необхідно не менше шести місяців.

"Це мінімум", — наголосив український боєць.

Булатецький зазначив, що справжнього воїна легше підготувати, якщо новобранець молодий та здоровий, оскільки підготовка до армії складається з інтенсивних, виснажливих тренувань. Переважно кросфіту.

Тому, вважає військовий, чоловіки віком понад сорок років, які здебільшого не займалися спортом, таких навантажень можуть і не витримати.

"Піхота зазвичай — це кросфіт, та взагалі не тільки піхота. Артилерія — це кросфіт, танки — це кросфіт, армія — це кросфіт. Потрібно мало спати, багато рухатися, рухатися не просто, а рухатися із навантаженням. Це дуже виснажливо", — підкреслив командир.

Варто зауважити, що,, за офіційними даними, наразі в Україні базова військова підготовка триває до 30 днів. Ще 14-40 днів новобранці опановують військовий фах.

Раніше ми повідомляли, що військовий дав поради військовозобов'язаним, як підготуватися до мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, яку заробітну плату отримує мобілізований до лав ЗСУ чоловік.

Також ми інформували, що таке курс молодого бійця та хто має його пройти.