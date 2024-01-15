Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Зараз arrow Скільки має тривати підготовка мобілізованих в Україні — озвучено терміни arrow

Скільки має тривати підготовка мобілізованих в Україні — озвучено терміни

15 січня 2024 20:24
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація в Україні 2024 — скільки повинні тривати військові навчання
Військові навчання у Київській області. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Майже два роки в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення Росії. Військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років можуть призвати до лав ЗСУ. Звичайно, мобілізованих не одразу відправляють на фронт. Перед цим вони обов'язково повинні пройти відповідний військовий вишкіл.

Командир артилерійського взводу 30-ї ОМБР ім. князя Костянтина Острозького Олег Булатецький в ефірі "1+1" висловив думку, скільки насправді має тривати навчання новобранців, щоб отримати підготовленого до війни військового. 

Читайте також:

 

Мобілізація в Україні 2024 — скільки повинні тривати військові навчання
Командир артилерійського взводу 30-ї ОМБР ім. князя Костянтина Острозького Олег Булатецький. Скриншот з Youtube

Так, за його словами, для підготовки "нормального військового" необхідно не менше шести місяців.

"Це мінімум", — наголосив український боєць. 

Булатецький зазначив, що справжнього воїна легше підготувати, якщо новобранець молодий та здоровий, оскільки підготовка до армії складається з інтенсивних, виснажливих тренувань. Переважно кросфіту. 

Тому, вважає військовий, чоловіки віком понад сорок років, які здебільшого не займалися спортом, таких навантажень можуть і не витримати.

"Піхота зазвичай — це кросфіт, та взагалі не тільки піхота. Артилерія — це кросфіт, танки — це кросфіт, армія — це кросфіт. Потрібно мало спати, багато рухатися, рухатися не просто, а рухатися із навантаженням. Це дуже виснажливо", — підкреслив командир.

Варто зауважити, що,, за офіційними даними, наразі в Україні базова військова підготовка триває до 30 днів. Ще 14-40 днів новобранці опановують військовий фах.  

 

Раніше ми повідомляли, що військовий дав поради військовозобов'язаним, як підготуватися до мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, яку заробітну плату отримує мобілізований до лав ЗСУ чоловік. 

Також ми інформували, що таке курс молодого бійця та хто має його пройти. 

війна
військові навчання
Україна
військові
мобілізація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі