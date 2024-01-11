Мобілізація в Україні 2024 — як підготуватися до армії — поради військового

Мобілізовані українці готуються до військової служби. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Майже два роки в Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала росія. За цей час до лав ЗСУ приєдналися тисячі чоловіків, щоб стати на захист Батьківщини. На території нашої країни продовжує діяти воєнний стан та загальна мобілізація. Тож, військовозобов'язані українці й надалі підпадатимуть під призов на військову службу.

Як правильно підготуватися до мобілізації та служби в армії, дав поради боєць 24-ї ОМБр В'ячеслав Журба, пише "24 Канал".

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Не чекайте повістки від ТЦК

На думку військового, не має сенсу чекати повістки від ТЦК. Адже так ви позбавляєте себе змоги обирати, де та ким хочете служити. Якщо в планах є служити у певній бригаді, то можна зібрати речі та звернутися до ТЦК самостійно.

"Ви рано чи пізно, скоріше за все, потрапите на фронт, тому подбайте про те, куди ви потрапите, вже зараз. Так ви опинитеся там, де хочете бути. Так, ви хочете в лапках. Розумію, ніхто не хоче на війну, але така в нас реальність", — зазначає військовий.

Обирайте бригаду заздалегідь, щоб не розчаруватися

Журба підкреслив, що українські чоловіки мають усвідомлювати, що більшості необхідно буде стати на захист країни і навряд вийде цього уникнути. Тому важливо заздалегідь подбати про те, де проходитиме служба.

"Якщо ви вузький спеціаліст — вас загребуть, за вами буквально буде черга. Розпитайте у знайомих, які служать уже в ЗСУ, які в них справи в бригаді. Може, ви захочете в якусь конкретну бригаду", — каже В'ячеслав.

За його словами, дізнавшись у знайомих, як їм живеться в конкретній бригаді, мобілізований зможе зробити усвідомлений вибір і не буде розчарований.

Ніхто з військових не сидить в окопах 24/7

Серед іншого В'ячеслав Журба відповів на запитання українців, коли у військових на фронті є час читати книжки.

"24/7, 30 днів на місяць мало хто сидить в окопах. Є якість ротації, відведення. Усе залежить від напрямку, наявності особового складу. Але варто розуміти, що в армії не тільки піхотинці служать", — зазначив він.

Військовий пояснює, що на все можна знайти час за бажання. Зокрема, боєць щойно був мобілізований, був у піхоті та знаходив час на читання на відводі.

"Тому що я так хотів. Зараз я дронщик, знову ж таки ми не працюємо 24/7. Я відпрацював час, який я маю відпрацювати, мене змінили хлопці, я маю час на відпочинок. У цей час можу робити, що хочу", — пояснив воїн.

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