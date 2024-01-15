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Сколько должна длиться подготовка мобилизованных в Украине — озвучены сроки

15 января 2024 20:24
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация в Украине 2024 — сколько должны длиться военные учения
Военные учения в Киевской области. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

Почти два года в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать в ряды ВСУ. Конечно, мобилизованные не сразу отправляются на фронт. Перед этим они обязательно должны пройти соответствующую военную подготовку.

Командир артиллерийского взвода 30-й ОМБР им. князя Константина Острожского Олег Булатецкий в эфире "1+1" высказал мнение, сколько на самом деле должно длиться обучение новобранцев, чтобы получить подготовленного к войне военного.

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Мобилизация в Украине 2024 — сколько должны продолжаться военные учения
Командир артиллерийского взвода 30-й ОМБР им. князя Константина Острожского Олег Булатецкий. Скриншот из Youtube

Так, по его словам, для подготовки "нормального военного" необходимо не менее шести месяцев.

"Это минимум", — подчеркнул украинский боец.

Булатецкий отметил, что настоящего воина легче подготовить, если новобранец молод и здоров, поскольку подготовка к армии состоит из интенсивных, изнурительных тренировок. Преимущественно кроссфита.

Поэтому, считает военный, мужчины старше сорока лет, которые в основном не занимались спортом, таких нагрузок могут и не выдержать.

"Пехота, обычно — это кроссфит, но вообще не только пехота. Артиллерия — это кроссфит, танки — это кроссфит, армия — это кроссфит. Нужно мало спать, много двигаться, двигаться не просто, а двигаться с нагрузкой. Это очень изнурительно", — подчеркнул командир.

Следует отметить, что, по официальным данным, в Украине базовая военная подготовка продолжается до 30 дней. Еще 14-40 дней новобранцы овладевают военной профессией.

 

Ранее мы сообщали, что военный дал советы военнообязанным, как подготовиться к мобилизации.

Напомним, мы писали, какую заработную плату получает мобилизованный в ряды ВСУ мужчина.

Также мы информировали, что такое курс молодого бойца и кто должен его пройти.

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военные учения
Украина
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мобилизация

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