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Скибицкий рассказал, какие боеприпасы Россия получает от КНДР

15 января 2024 09:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Скибицкий рассказал, какие боеприпасы Россия получает от КНДР
Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. Фото: РБК-Украина
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Северная Корея передала России один миллион артиллерийских боеприпасов. Таким образом, Российская Федерация компенсирует дефицит снарядов собственного производства.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

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"Самые активные поставки боеприпасов с территории Северной Кореи осуществлялись в течение сентября, октября и ноября. Основной боеприпас, поставляемый из КНДР — это 122 мм и 152 мм", пояснил Скибицкий.

Он также подчеркнул, что по оценкам украинской разведки говорится примерно об одном миллионе таких артиллерийских боеприпасов, которые были поставлены в Российскую Федерацию.

"Это как раз тот дефицит, который испытывает Москва по снарядам, и не может покрыть за счет собственного производства", — добавил Скибицкий.

Ранее мы сообщали, что главная цель россиян — уничтожить инфраструктурные объекты Украины. Прежде всего, это объекты нашего оборонно-промышленного комплекса, штабы, системы управления и отдельные подразделения, которые размещаются на линии фронта.

Напомним, что год назад, 14 января, российские захватчики ударили в жилой дом в Днепре. В результате попадания ракеты полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. Погибли десятки человек.

война
КНДР
боеприпасы
ракеты
Россия

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