Скибицкий рассказал, какие боеприпасы Россия получает от КНДР

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. Фото: РБК-Украина

Северная Корея передала России один миллион артиллерийских боеприпасов. Таким образом, Российская Федерация компенсирует дефицит снарядов собственного производства.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

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"Самые активные поставки боеприпасов с территории Северной Кореи осуществлялись в течение сентября, октября и ноября. Основной боеприпас, поставляемый из КНДР — это 122 мм и 152 мм", — пояснил Скибицкий.

Он также подчеркнул, что по оценкам украинской разведки говорится примерно об одном миллионе таких артиллерийских боеприпасов, которые были поставлены в Российскую Федерацию.

"Это как раз тот дефицит, который испытывает Москва по снарядам, и не может покрыть за счет собственного производства", — добавил Скибицкий.

Ранее мы сообщали, что главная цель россиян — уничтожить инфраструктурные объекты Украины. Прежде всего, это объекты нашего оборонно-промышленного комплекса, штабы, системы управления и отдельные подразделения, которые размещаются на линии фронта.

Напомним, что год назад, 14 января, российские захватчики ударили в жилой дом в Днепре. В результате попадания ракеты полностью разрушен подъезд многоквартирного дома. Погибли десятки человек.