Сирський показав успішну роботу танкістів 60 бригади — відео

Український танк поблизу позицій росіян. Фото: скриншот з відео

На Куп'янському напрямку танкісти 60 бригади здійснили ювелірну роботу. Вони максимально близько наблизились до ворожих позицій та завдали влучних ударів.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав відповідне відео.

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Сирський розповів, що танкісти 60 окремої механізованої Інгулецької бригади виконали бойову роботу, наблизившись впритул до позицій ворога на Куп’янському напрямку.

"Сміливість, відчайдушність та вміння діяти в умовах небезпеки стало ключем до успішного завдання", — йдеться у повідомленні.

Інші успіхи Сил оборони

Нагадаємоє, на Бахмутському напрямку прикордонники завдали влучного удару по позиції ворога. У результаті один загарбник — "200", а ще один — "300".

23 січня Сили оборони нейтралізували або знищили близько 200 різних ворожих БпЛА на Таврійському напрямку. Крім того, російська армія зменшилася на 394 особи.

Також ми писали, що у Новомихайлівці Донецької області бійці 79 бригади всіма силами стримують ворога, який намагається штурмувати. Зазвичай наші військові "приборкують" ворога дронами.

Крім того, українські військові знищили рідкісну російську санітарну бронемашину тактичної ланки ЗСА-Т у Луганській області. На цю операцію бійці ЗСУ витратили декілька ударних безпілотників.