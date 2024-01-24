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ЗСУ знищили за добу понад 200 ворожих БпЛА, — Тарнавський

24 січня 2024 10:50
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ЗСУ знищили за добу понад 200 ворожих БпЛА, — Тарнавський
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Минулої доби Сили оборони нейтралізували або знищили близько 200 різних ворожих БпЛА на Таврійському напрямку. Крім того, російська армія зменшилася на 394 особи.

Про це повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський

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"Минулої доби нейтралізовано або знищено 200 різних ворожих БпЛА. Ворог завдав 39 авіаційних ударів, провів 36 бойових зіткнень та здійснив 919 артобстрілів", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, Сили оборони ліквідували 394 окупанти. Загалом, за добу ворог втратив 54 одиниці техніки:

  • п'ять танків,
  • 14 ББМ,
  • 15 артсистем,
  • одну РСЗВ,
  • один засіб ППО,
  • 16 автомобілів,
  • дві одиниці спеціальної техніки.

Також наші військові знищили один склад боєприпасів, один склад пально-мастильних матеріалів та ще один важливий об’єкт противника.

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Нагадаємо, нещодавно українські військові знищили рідкісну російську санітарну бронемашину тактичної ланки ЗСА-Т у Луганській області. На цю операцію бійці ЗСУ витратили декілька ударних безпілотників.

Крім того, воїни ЗСУ знищили ворожий розрахунок ударних БпЛА на лівому березі Дніпра у Херсонській області. 

обстріли
військова техніка
окупанти
дрони
війна в Україні
Олександр Тарнавський

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