ЗСУ знищили за добу понад 200 ворожих БпЛА, — Тарнавський

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Минулої доби Сили оборони нейтралізували або знищили близько 200 різних ворожих БпЛА на Таврійському напрямку. Крім того, російська армія зменшилася на 394 особи.

Про це повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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"Минулої доби нейтралізовано або знищено 200 різних ворожих БпЛА. Ворог завдав 39 авіаційних ударів, провів 36 бойових зіткнень та здійснив 919 артобстрілів", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Сили оборони ліквідували 394 окупанти. Загалом, за добу ворог втратив 54 одиниці техніки:

п'ять танків,

14 ББМ,

15 артсистем,

одну РСЗВ,

один засіб ППО,

16 автомобілів,

дві одиниці спеціальної техніки.

Також наші військові знищили один склад боєприпасів, один склад пально-мастильних матеріалів та ще один важливий об’єкт противника.

Нагадаємо, нещодавно українські військові знищили рідкісну російську санітарну бронемашину тактичної ланки ЗСА-Т у Луганській області. На цю операцію бійці ЗСУ витратили декілька ударних безпілотників.

Крім того, воїни ЗСУ знищили ворожий розрахунок ударних БпЛА на лівому березі Дніпра у Херсонській області.