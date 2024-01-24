ЗСУ знищили за добу понад 200 ворожих БпЛА, — Тарнавський
Минулої доби Сили оборони нейтралізували або знищили близько 200 різних ворожих БпЛА на Таврійському напрямку. Крім того, російська армія зменшилася на 394 особи.
Про це повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Тарнавський розповів про успіхи ЗСУ
"Минулої доби нейтралізовано або знищено 200 різних ворожих БпЛА. Ворог завдав 39 авіаційних ударів, провів 36 бойових зіткнень та здійснив 919 артобстрілів", — йдеться у повідомленні.
Крім того, Сили оборони ліквідували 394 окупанти. Загалом, за добу ворог втратив 54 одиниці техніки:
- п'ять танків,
- 14 ББМ,
- 15 артсистем,
- одну РСЗВ,
- один засіб ППО,
- 16 автомобілів,
- дві одиниці спеціальної техніки.
Також наші військові знищили один склад боєприпасів, один склад пально-мастильних матеріалів та ще один важливий об’єкт противника.
Нагадаємо, нещодавно українські військові знищили рідкісну російську санітарну бронемашину тактичної ланки ЗСА-Т у Луганській області. На цю операцію бійці ЗСУ витратили декілька ударних безпілотників.
Крім того, воїни ЗСУ знищили ворожий розрахунок ударних БпЛА на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
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